İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray'a şampiyonluk için bir puan yeterken, Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşımak istiyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek.
ASLAN'A 1 PUAN YETİYOR
Okan Buruk'un öğrencilerine şampiyonluk için bir puan yeterken Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşımak istiyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3'e inecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray; Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)