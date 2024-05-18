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Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu?

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aldıkları bir ihbar sonucu bağ evine giden jandarma ekipleri, eve girdikleri sırada meydana gelen patlamada yaralandı. Yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişi hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Peki, Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu?

OLAY NE?

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu?

YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralıTokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

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