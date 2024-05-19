Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trenyol Süper Lig, bu akşam futbol şölenine sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak. Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

GALATASARAY İÇ SAHADA YENİLMİYOR

RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı Futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

FENERBAHÇE EKSİK

Fenerbahçe'de Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da kadroda olmayacak. Hafif sakatlığı olan Serdar Aziz'in durumuna maç günü karar verilecek.