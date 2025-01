TBMM Genel Kurulu'nda 'Terör' tartışması (2)

GENEL KURUL'DA 'EMEKLİ MAAŞI ZAMMI' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti, Meclis'in bu hafta ile gelecek haftaki gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen önergeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Önergeye göre; Genel Kurul'un, 7 Ocak 2025 bugünkü birleşiminde, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tamamlanması, çarşamba günkü birleşimde kanun teklifinin tamamlanmaması halinde perşembe günkü birleşimde tamamlanması gerekiyor. TBMM'nin önümüzdeki hafta yapacağı birleşimlerde ise 'Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'nin temel kanun olarak görüşülmesi ve 14 Ocak Salı günü teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin tamamlanması, 15 Ocak Çarşamba günü ise kanun teklifinin tamamlanmaması halinde 16 Ocak Perşembe günü çalışmalarını sürdürmesi ve her siyasi partiden 2 konuşmacı ile sınırlandırılacak. Önerge üzerine görüşmeler sürerken milletvekilleri arasında, 'Emekli maaşı zammı' tartışması yaşandı.

AKALIN: ÖNCELİĞİMİZ, ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR OLMALIDIR

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, asgari ücreti değerlendirerek, "Bugün bu ülkede asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insan var ama bir noktayı düzeltmek istiyorum. Bu insanlar maalesef geçinmeye çalışmıyor, onlar artık umudunu kaybetmiş bir şekilde nefes almaya çalışıyor. İşte, bizim öncelikli meselemiz budur. Bu düzeni besleyenlerden biri maalesef ki adaletsiz vergi sistemidir. Şimdi, bakıyoruz, çiftçi ürününü yetiştirirken vergisini ödüyor, işçi maaşını almadan vergisini ödüyor, esnaf kepengini açarken vergisini ödüyor. Peki, büyük servet sahipleri ne ödüyor? Bakın, dolaylı vergilerin yani vatandaştan alınan verginin toplam vergilere oranı yüzde 70- 80'lere ulaşmış. Yani zenginden aldığınız vergiler geri kalan yüzde 20- 30'luk kesimin içerisinde kalıyor. Dolaylı vergilerin oranı, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde yüzde 30'lar civarındadır; bizde ise yüzde 70 ve 80'lerde. Bir toplumda gelir dağılımı adil olmadıkça, o ülkede refah sağlanamaz. Bu dengeyi kurmadığımız sürece, sadece zenginlerin daha zenginleştiği, fakirlerin ise daha da umutsuz hale geldiği bir geleceğe doğru ilerleriz" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: 14 BİN 469 LİRA EMEKLİ MAAŞI VİCDANLARIZI ZEDELEMİYOR MU?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Ben bugün beklerdim ki AKP'nin grup önerisi en düşük emekli maaşı olsun. Neden? Şimdi, Çalışma Bakanı çıktı, 'En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL olarak açıkladı. Arkadaşlar, bu, Meclis'e yapılabilecek en büyük hakaret çünkü böyle bir maaşın belirlenebilme yetkisi Meclis'e ait; bir düzenleme yapılmak zorunda, burada yapılmak zorunda. Sonra 'Ne işe yarıyorsunuz?' diyorlar burada, 'Meclis işlevini yitirdi' diyorlar, 'Görevinizi yapmıyorsunuz' diyorlar. Gerçekten biz ne işe yarıyoruz, bunu bir düşünelim. Eğer ki bu parlamento en düşük emekli maaşını bile yasayla, kanunla belirleyemiyorsa, görüşemiyorsa, bakan onların iradesine el koyuyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi, sabahtan beri emekli maaşı konuşuluyor. Yahu, ben size soruyorum: 14 bin 469 lira emekli maaşı vicdanlarınızı zedelemiyor mu? Herkes emekli maaşını burada söylüyor, asgari ücreti söylüyor. Arkadaşlar, bu bir rezalet, bu bir felaket. Bakın, ne acıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı sürekli bizden çeyrek altınla örnek istiyor. Çok acı bir şey söyleyeyim: 2002'de bir emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşıyla 4 kasa domates alınabiliyor arkadaşlar. Bundan daha acı, daha aşağılayıcı bir durum var mı? ve bunun çözüm yeri olan Meclis bunu konuşup, tartışıp düzenleme yapamıyor, Bakan, 'Ben açıkladım' diyor" diye konuştu.

AKBAŞOĞLU: ASGARİ ÜCRET BU FİYATIN AŞAĞISINDA KİMSE ÇALIŞAMAZ DEMEK

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a cevaben, "Emeklilerin en düşük emekli maaşıyla ilgili, 14 bin 469 liraya ilişkin grubumuzla, bakanlığımızın ve bütün ilgili, yetkili arkadaşlarımızın da hep beraber değerlendirmeleri neticesinde hem asgari ücrette işverenlere desteğin bin liraya çıkartılarak bu konuda bütün işçi kardeşlerimizin istihdamını devam ettirebilmek, bu konuda bir mağduriyet oluşmamasını sağlamak adına hem asgari ücretle ilgili düzenlemeye dair, işverenlere yönelik desteğin bu konuda bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi hem de en düşük emekli maaşının SSK ve BAĞ-KUR emeklileriyle ilgili enflasyon oranında artırılmasına ilişkin, daha üstten, 6 aylık olarak, 6 aylık farkı en üst noktadan alarak bu konuyla ilgili düzenlemeyi inşallah biz teklif olarak getireceğiz. Ara buluculuk noktasında işçi ve işveren sendikalarının bir noktada buluşmalarına ilişkin, orada ara bulucu rolünde olan hükümetimiz en düşük asgari ücreti belirleme noktasında bir konsensüsa varmalarına vesile oldu. Bu şu demek: Asgari ücret; bu fiyatın, bu ücretin, bu ücretin aşağısında kimse çalışılamaz demek. Bunun üstünde çalışılabilme imkanını elde etmek demek. Bunu da yerli yerine belirlemek gerekiyor" dedi.

BAŞARIR: MECLİS'E YAPILAN EN BÜYÜK HAKARETTİR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamaları üzerine yeniden söz alarak, "Sayın Akbaşoğlu, aynen şu cümleleri kullandı; '14 bin 469 TL en düşük emekli maaşı belirlenirken milletvekillerimiz, grubumuz tam bir fikir halinde istişare yaparak belirlendi' dediniz herhalde, değil mi? O zaman Meclis'in bu tarafını biz kapatalım, muhalefetin görüşünü almayalım. Ben de tam şunu söylüyorum: Bu konu Meclis'te gelip tartışılmalı, fikirler alınmalı, önerge verilmeli. Belki DEM, İYİ Parti, MHP, '22 bin lira olacak' dedi, içinizden bazı arkadaşlar, 'Evet' diyecek. Hayır, beyler istişare yapmış. İki, asgari ücretin herhalde asgari ücret olduğunu hepimiz bilecek, akıl ve zekadayız ama acı olan şu: Romanya'da Polonya'da yani en fakir Avrupa ülkelerinde ortalama asgari ücretle çalışma oranı yüzde 9, yüzde 10, yüzde 11. Türkiye'de yüzde 58. Bu gerçeği görmeksizin burada, 'Asgari ücret en aşağı alacağı maaş zaten, üstünü herkes verebilir' demek toplumdan bir kopmuşluğu, toplumdan uzaklaşmayı, sahada, pazarda, çarşıda, dükkanda, fabrikada insanları tanımamayı, yabancılaşmayı anlatıyor. Biz de bunu söylüyoruz ama 'Biz en düşük emekli maaşını belirleyelim, Meclis'te sonra onaylansın' demek bu millete, bu Meclis'e yapılan en büyük hakarettir" değerlendirmesinde bulundu.

KOÇYİĞİT: 14 BİN LİRAYLA GEÇİNEBİLİR MİSİNİZ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamaları üzerine, "İnsan Sayın Akbaşoğlu'nu dinleyince gerçekten, 'Vay be. Ne güzel bir ülke' diyor yani. Arkadaşlar düşünüyorlar, taşınıyorlar, her şeyi de biliyorlar, bizim yerimize de yoksulun yerine de emekçinin yerine de karar veriyorlar. Hani biz burada niye konuşuyoruz diye söylemek gerekiyor. Ya, TÜİK'e göre enflasyon yüzde 44,33 Sayın Akbaşoğlu. Sizin asgari ücret zammınız ne kadar? Yüzde 30. Şu anda en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olması oran olarak neye tekabül ediyor? Yüzde 15,75. Neyi konuşuyoruz ya? Siz ayda 14 bin lirayla geçinebilir misiniz? Şurada herhangi bir arkadaşımız ayda 14 bin lirayla geçinebilir mi? Kiralara yüzde 58 zam yapılmış. Siz niye o zaman vergileri, harçları yüzde 44 oranında geri topluyorsunuz, yeniden değerleme oranı niye yüzde 44? O yüzde 44, kendi alacağını devlet yüzde 44 zam oranıyla alacak ama vereceğine gelince yüzde 15 verecek, yüzde 30 verecek. Böyle bir şey hak mı, reva mı ya? Bir et kaç para Sayın Akbaşoğlu? Alınabiliyor mu, emekli 1 kilo et alabiliyor mu? Çocuğuna 1 litre süt alabiliyor mu bir asgari ücretli çalışan? Bir de neymiş? İstihdamın devamından yana tercihte bulunmuşlar. Ya, siz zaten patronların sırtını sıvazlaya, sıvazlaya, sıvazlaya kölelik düzeni kurdunuz. 'Asgari ücret' dediğiniz kölelik düzeni. Bir de niye Meclis'ten kaçırıyorsunuz? Şimdi, niye getirip Meclis'te yasalaştırmıyorsunuz? Niye Meclis'teki milletvekilleriyle müzakere etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: ÇALIŞMA USULÜNÜ HERKES GAYET İYİ BİLİYOR

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Başarır ve DEM Partili Koçyiğit'in açıklamaları üzerine söz aldı. Akbaşoğlu, "Bütçeyle ilgili, maaşlarla ilgili, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili bütçe imkanları çerçevesinde bu tasarruf yetkisi, bunu belirleme yetkisi yürütmede, kanun çıkarma yetkisi Meclis'tedir. Bu konuda da yasama ve yürütme anlamında da içimizde hükümet olarak AK Parti ve milletvekilleri anlamında da bu istişareleri yaptığımızı ve bu teklifimizi de yasamanın önüne getireceğimizi ifade ettik. Çalışma usulünü herkes gayet iyi biliyor. Burada bir polemik oluşturmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Teklifimizi de getirdiğimizde zaten bütün gruplar bu konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuoyu nezdinde de ortaya koyacaklar. Asgari ücretle ilgili yıllık bazda, memur ve emeklilerle ilgili altışar aylık bazda enflasyon oranını da dikkate almak suretiyle değerlendirme yapıldığı hususunu milletin ve Meclis'in bilgisine sunmuş oldum" diye konuştu.

ÇÖMEZ: MEMLEKETİN MESELELERİNİ BURADA KONUŞALIM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Sayın Akbaşoğlu, çok açık ve samimi bir çağrıda bulunacağım. Dediniz ki, 'Biz parti grubumuzda milletvekilleriyle istişare ettik, yürütmeye de tavsiyede bulunduk, onlar da gereğini yaptılar.' Zaten bütçe görüşmelerinde de ilgili bakanlar geldi ama birçok bürokrat gelmedi ve bütçeyle ilgili bizim ortaya koyduğumuz eleştirilerin hiçbiri de dikkate alınmadı. O halde gelin, millete gidelim. Ben açıkça buradaki bütün grup başkanvekili arkadaşlarla beraber, başta siz olmak üzere, gelin, çarşıya- pazara çıkalım diyorum. Gidelim, bir esnafla konuşalım ve emeklilerle konuşalım ve onları bir dinleyin bakalım, 14 bin lirayla emekli nasıl karnını doyuruyor? Bakın, son 2 aydır yüzlerce emekliyle görüştüm, sizi temin ederim, birisi dahi, 'Evime et alabildim' demedi bana. Böyle bir atmosferde diyorsunuz ki, 'Biz düşündük, karar verdik, öyle öyle karar verdik' Sayın Akbaşoğlu, sadece emekliler değil, sadece yaşlılar değil, bu ülkede çocuklar ölüyor. 2022'den 2023'e 0- 5 yaş arası çocuk ölümlerinde yüzde 30 artış var. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi açlık çünkü hastalıklara karşı çocukların direnci kalmadı. Allah aşkına, memleketin meselelerini, gelin, burada konuşalım. Korkmayın, gerektiği zaman size yardımcı da oluruz, destek de oluruz ama gerçekleri milletin gözünden kaçırmaya çalışmayın" dedi.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Siyasi partilerin önerge üzerine görüş ve değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Aliekber METE/ ANKARA,