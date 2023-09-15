Samsun'da 34 hükümlü yakalandı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, 14-15 Eylül tarihlerinde yaptığı çalışmalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 34 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-15 Eylül tarihlerinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanma suçundan 6 yıl 1 ay cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 şahıs ile farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 34 hükümlü yakalandı. Şahıslar adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN