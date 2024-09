Netanyahu'dan BM'de Sert Açıklamalar: 'İran'a Saldırırsanız, Biz de Saldırırız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Tahran'a bir mesajım var: Eğer bize saldırırsanız, biz de size saldırırız. İran'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. ve bu tüm Orta Doğu için geçerlidir" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'nda konuştu. Netanyahu, başta Türk heyeti olmak üzere salonda bulunan pek çok ülke temsilcisinin protesto amacıyla salonu terk etmesinin ardından yaptığı konuşmada, İsrail'in "yaşam savaşı" verdiğini belirterek, bu nedenle BM Genel Kurulu'na katılmayı düşünmediğini, ancak BM'den gelen "yalan ve iftiralar" karşısında gerçeği anlatmak için gelmeye karar verdiğini söyledi. " İsrail'in barış için çabaladığını, barış için can attığını ve barış yapmak istediğini" öne süren Netanyahu, " İsrail'i yok etmek isteyen vahşi düşmanlarla karşı karşıyayız. Bu düşmanlar sadece İsrail'i değil tüm medeniyeti yok etmeyi hedefliyor" dedi.

Suudi Arabistan ve İran'a Yönelik Açıklamalar

Konuşmasında Suudi Arabistan ile bir barış anlaşmasına varmanın önemine de değinen Netanyahu, böyle bir anlaşmanın Orta Doğu'da tarihi bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Bu barışın turizm, ticaret, enerji, yapay zeka ve diğer pek çok alanda büyük fırsatlara yol açacağını savunan Netanyahu, "Barışın sağlanması için ABD'nin desteği ve liderliği kritik" diyerek, dünya ülkelerini bu fırsatı kaçırmamaya çağırdı.

Netanyahu'dan "lanetli ülkeler" haritası

Netanyahu'nun Mısır, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün'ü kutsanmış ülkeler olarak gösteren bir haritayı Genel Kurul salonunda göstermesi dikkat çekerken başka bir harita da ise Filistin toprağı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin tamamının "İsrail" olarak gösterildiği görüldü. İran'a yönelik sert eleştirilerde bulunan Netanyahu, "lanetli" ülkeler olarak Suriye, Irak ve İran'ın göründüğü bir haritayı da Genel Kurul salonuna göstererek, bu ülkelerin İran'ın yönetiminde olduğunu savundu. İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerini "hain planlar" olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Tahran'a bir mesajım var: Eğer bize saldırırsanız, biz de size saldırırız. İran'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. ve bu tüm Orta Doğu için geçerlidir" diye uyarıyor" dedi.

İran'ın nükleer silah programını durdurmanın önemini vurgulayan Netanyahu, dünya ülkelerini bu konuda İsrail ile birlikte hareket etmeye davet etti. İran'ın kontrol altına alınmaması durumunda Orta Doğu'daki tüm ülkeleri ve ötesindeki pek çok ülkeyi tehlikeye atacağını öne sürdü.

Hamas ve Gazze'ye yönelik eleştiriler

Hamas'ın Gazze'deki varlığının kabul edilemez olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas gitmeli" ifadelerini kullanırken, İsrail'in Gazze'de barışçıl bir sivil yönetimi destekleyeceğini ileri sürdü. Netanyahu, Hamas'ın bu sürecin bir parçası olmasının "düşünülemez" olduğunu söyleyerek, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının sadece Hamas'ı hedef aldığını savundu. Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi yeniden inşa etme çabalarını destekleyeceğini ancak bu sürecin Hamas olmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Hizbullah'a karşı bir kara harekatı için büyük bir hazırlık içindeyiz"

Netanyahu, "İsrail ordusu Hizbullah'a karşı bir kara harekatı için büyük bir hazırlık içinde. İsrail ordusu geçtiğimiz 11 ay içinde Gazze Şeridi'nde yürütülen operasyonların ardından ciddi deneyim kazandı" dedi.

Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a karşı planlanan operasyonların kapsamını detaylandırdı. Netanyahu, Hizbullah'ın yıllardır geliştirdiği kabiliyetlerin İsrail tarafından sistematik olarak yok edildiğini ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yapılacak operasyonların devam edeceğini vurguladı. İsrail'in güvenliğini tehdit eden her türlü varlığın ortadan kaldırılacağını ve İsrail sınırındaki toplulukların güvenliğini sağlamaya yönelik adımların atılacağını belirtti.

Netanyahu'dan uluslararası Çağrı

Konuşmasının sonunda dünyaya bir çağrıda bulunan Netanyahu, "İsrail'in yanında mı duracaksınız, yoksa İran ve karanlığın yanında mı duracaksınız" ifadelerini kullandı. İsrail'in sadece kendini değil, aynı zamanda tüm medeni dünyayı savunduğunu iddia eden Netanyahu, dünya ülkelerinin bu ortak düşmana karşı İsrail ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Netanyahu'ya "diktatör" tepkisi

Netanyahu konuşması için kürsüye çıktığı sırada salondaki çok sayıda ülkenin temsilcisi protesto etmek amacıyla salonu terk ederken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i dinlemeye gelen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Türk heyeti de Netanyahu kürsüye çıkmadan önce salondan çıktı. Temsilciler salondan protesto alkışlarıyla ayrılırken, bir temsilcinin Netanyahu'ya "diktatör" diye bağırması dikkat çekti. - NEW YORK