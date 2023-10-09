Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terör operasyonu açıklaması

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: '1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika