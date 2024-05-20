İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında ölmesi sonrası yeni başkan kim olacak? İran'da seçim yapılacak mı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde olduğu helikopter dün akşam saatlerinde Doğu Azerbaycan'da düştü. İran Cumhurbaşkanı'nı Reisinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Peki, yeni başkan kim olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İran Cumhurbaşkanı'nın görevdeyken ölmesi durumunda, Anayasa'nın öngördüğü belirli bir süreç devreye girer. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında ölmesi sonrası yeni başkan kim olacak? İran'da seçim yapılacak mı?

İRAN'DA YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı ölürse veya görevini yapamayacak duruma gelirse, ilk olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı (First Vice President) geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenir.

İRAN'DA SEÇİM YAPILACAK MI?

Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı'nın ölümü veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda, geçici yönetimin ardından en geç 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması gerekmektedir. Bu süre zarfında, Birinci Yardımcı geçici olarak görevde kalır.