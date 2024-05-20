İran Cumhurbaşkanı öldürüldü mü? İran Cumhurbaşkanı'nı nerede öldü?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. İran Cumhurbaşkanı öldürüldü mü? İran Cumhurbaşkanı'nın nerede öldü?

İRAN CUMHURBAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, Türkiye'den hareket eden Akıncı İHA enkazın yerini tespit etti. İranlı ekipler enkaza ulaşırken, Cumhurbaşkanı Reisi ve Bakan Abdullahiyan'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Tahran'da kabine acil şekilde toplandı.

İRAN CUMHURBAŞKANI NEREDE ÖLDÜ?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiği ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığı belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 2 helikopterin daha sonra güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığı bildirildi.

HELİKOPTER NEREDE BULUNDU?

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyurdu.