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Kreş sahibi çocukları darbetti! Olay nerede oldu? Kreş sahibi ceza aldı mı?

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Antalya'da bir özel kreşte, kreşin sahibi ve öğretmeni Ö.Ü. 2 çocuğu darbettiği belirlendi. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda kreş sahibi tutuklandı. Olay nerede oldu? Kreş sahibi ceza aldı mı?

Antalya'nın Finike ilçesindeki özel kreş sahibi ve öğretmeni Ö.Ü, kreşe gelen 1'i kız, 2 çocuğu darbetti. Ailelerin, çocukların vücudundaki morlukları fark etmesiyle anlaşılan olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kreş sahibi, açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Peki, Olay nerede oldu? Kreş sahibi ceza aldı mı?

NE OLDU?

Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

Kreş sahibi çocukları darbetti! Olay nerede oldu? Kreş sahibi ceza aldı mı?

KREŞ SAHİBİ TUTUKLANDI MI?

18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Ö.Ü tarafından darbedildiği anlar yer aldı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Ö.Ü'yu gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Kreş sahibi çocukları darbetti! Olay nerede oldu? Kreş sahibi ceza aldı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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