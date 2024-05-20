MÜGE ANLI CANLI İZLE! 20 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 20 Mayıs tarihli canlı yayınına ait izleme linki ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Müge Anlı'nın son bölümünde neler yaşandı, kimler konuk oldu ve hangi olaylar ele alındı? İşte tüm detaylar...
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 20 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 20 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Aşkları sorguda nefrete dönüştü. Şaban Ataş'ın eşi ve arkadaşı birbirlerini suçladılar.
- Şaban Ataş cinayetiyle ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burhanettin, cinayetle hiç alakası olmadığını söylerken cinayeti oğlunun işlediğini söylediği öğrenildi. Emine Ataş ise, oğlunun iftiraya uğradığını gerçek suçlunun Burhanettin olduğunu söyledi.
- Şüphelerin odağındaki arkadaşı canlı yayında. İsmail Demir'in kaybının tarafları yüzleşiyor.
- İsmail Demir'in arkadaşı canlı yayında. Vesile ile konuşmadığını söyledi. Hamdullah Bey, ailesinin neden kendisinden şüphelendiğini bilmediğini aslında birkaç kişi daha şüpheli dedi.