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Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim? 20 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi?

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TV8'in sevilen yarışması Survivor kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. 20 Mayıs dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu ve Survivor potada kim var seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim yazıldı gündeme geliyor. Peki, Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. 20 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var?Survivor 4. eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Yeni takım yarışmacıları olağanüstü bir performans sergiledi. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip, büyük bir avantaj elde ederek ödülün de sahibi oldu. 12-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, haftanın son eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Bu haftanın dördüncü eleme adayı Hilmi Cem oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Merve Aydın, Özgür Tetik, Nagihan Karadere ve son eleme adayı Hilmi Cem İntipe oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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