Milletvekili Ölmeztoprak'tan eğitim atağı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentteki eğitim kalitesinin daha da arttırılması noktasında istişarelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ı ziyaret ederek kentteki eğitim kalitesinin daha da arttırılması noktasında istişarelerde bulundu. Ölmeztoprak, Kasım ayı içerisinde eğitime başlanacak olan Muhammed Miraç Gül Alioğlu Karakavak İlkokulu'nda da incelemelerde bulundu. İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu da ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın özel eğitim noktasında bölgesindeki en iyi illerden biri olduğunun altını çizdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ı ziyaret etti. Asrın Felaketi 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'daki eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesi ve eğitim alanında devam eden çalışmalara, projesi tamamlanma aşamasında olan Öğretmenevi ve 2025 yılı eğitim öğretim yatırım taleplerine dair istişarelerde bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da eğitim yatırımlarının desteklenerek güçlendirilmesi ve çocukların en iyi şartlarda yetiştirilmesi noktasında öğretmen ve öğrencilerin yanında olmaya ve el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret esnasında Milletvekili Ölmeztoprak'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, kendilerinin yaptığı Türk Bayrağı'nı Ölmeztoprak'a hediye ettiler.

Milletvekili Ölmeztoprak daha sonra 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatyalı bir hayırseverin vesilesi ile inşa edilen ve kısa süre içerisinde eğitime başlanacak olan Muhammed Miraç Gül Alioğlu Karakavak İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak, hem eğitim alt yapısının eksiksiz sağlanması hem de sosyal imkanların çocukların gelişimine uygun bir şekilde sunulması için üzerlerine düşen her çalışmayı titizlikle yürütmeye gayret edeceklerini vurguladı. Kasım ayı içerisinde eğitime başlayacak olan okulun da eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, burada yetişecek her bir öğrencinin bilgi ahlak ve kültürle yoğrularak yeteneklerini keşfetmesine, kendine güvenen özgüvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmasını temenni etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu da ziyaret ederek, burada özel eğitim alan öğrencilerin kullandığı atölyeleri de inceledi. Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği üyeleri ile de bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin gelişimini hızlandırma ve topluma intibakını sağlamak amacıyla hazırlanan projeleri dinledi. Projelerin hayata geçirilmesi noktasında üzerlerini düşeni yapacaklarını belirten Ölmeztoprak, Bakanlık düzeyinde de konunun takipçisi olacağı sözünü verdi.

Malatya'da özel eğitime yönelik sürdürülen eğitim faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Özel eğitim noktasında ne gibi talep ve istekler var bunları değerlendiriyoruz. Özel eğitim veren okullarımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerine devam ettikleri için finans noktasında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmıyoruz. Buralarda eğitim alan çocuklarımız sosyal yaşama adapte olabilecek düzeye geliyorlar. Burada çok büyük bir sabır ve emek var. Bunu görmemek mümkün değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte özellikle özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerimizin okulları ve bu okulların sayısının arttırılması açısından çok ciddi bir yatırım dönemi yaşadık. Özel eğitime ihtiyaç duyan evlatlarımız noktasında Malatya'mızdaki okul durumumuz hakikaten iyi bir seviyede. Şu an Malatya'mızda özel eğitim yönelik 16 okulda, toplam 129 derslikte 497 öğrencimiz eğitim almakta. Şu an bulunduğumuz okulumuzda da 92 öğrencimiz eğitim alıyor. İl genelinde ise eğitim alt sınıflarında 194, kaynaştırma eğitim alan 2 bin 017 ve destek eğitimi alan 312 öğrencimiz var. 22 öğrencimize de evde eğitim imkanı sağlanıyor. İhtiyaç ve kapasite noktasında da Malatya olarak bölgemizde çok iyi bir durumdayız. Hem bu sayıları arttırmak hem de eğitimin kalitesi ve niceliğini daha da genişletebilmek için proje desteklerini de bizler Bakanlıklarımızda takip edeceğiz. Buradaki öğretmenlerimizin verdiği emeklere de yakından şahit oluyoruz. Her birinin ellerine, emeğine sağlık. Ailelerimiz de özverili, evlatlarımız da buralarda aldıkları eğitim neticesinde çok farklı bir kişilik ve karakter yapısı ile daha uyumlu ve diyaloğa açık tablolar sergileyebiliyorlar. Bunun devamı için bizlerde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA