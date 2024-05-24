Mersin'deki Kara Yolu Projelerinin Tamamlanmaması Eleştirildi

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'deki 11 kara yolu projesinin yıllardır tamamlanmamasını eleştirerek, "Mersin adeta cezalandırılıyor." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, Türkiye'nin en çok vergi veren 6'ncı kenti olmasına rağmen merkezi bütçeden en çok yatırım yapılan ilk 20 il arasına dahi giremediğini belirtti.

Mersin'in, İzmir ve Antalya gibi kentlerin çok altında yatırım aldığını savunan Ekmen, kentin, başta turizm ve tarım olmak üzere birçok alanda gelişmemesinin önündeki en büyük sorunun, ulaşım altyapısının yetersizliği ve yıllar önce başlatılan kara yolu projelerinin tamamlanmaması olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığının 2024 Yatırım Programı'nda yer alan Erdemli-Silifke-Taşucu kara yolu, Silifke-Mut ayrımı, Gülnar-Aydıncık kara yolu, Silifke-Mut kara yolu, Tarsus-Çamlıyayla kara yolu, Mersin-Gözne kara yolu, Mersin-Erdemli kara yolu, Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu, Mersin OSB-D400 ayrımı, Tarsus Turizm Merkezi yolu, Mut-Ermenek kara yolu ile bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların yenilenmesi projelerine ilişkin bilgi veren Ekmen, 2024 yılı yatırım bütçesinden bu projelere ayrılan ödeneklerin yetersiz olduğunu savundu.

Ekmen, "Mersin adeta cezalandırılıyor. 14, 17 ve 27 yıldır devam eden projelerden bahsediyoruz. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'den, Mersin'deki projelere daha hassasiyetle yaklaşmalarını istiyoruz." diye konuştu.