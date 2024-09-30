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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye'nin Geleceği Kapsayıcı Siyasetle Yeniden İnşa Edilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye'nin Geleceği Kapsayıcı Siyasetle Yeniden İnşa Edilmeli
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekerek, ülkede birleştirici ve kapsayıcı bir siyaset anlayışının şart olduğunu vurguladı. Son yıllarda yaşanan krizler ve toplumsal değişimlere değinen Dervişoğlu, siyasette kişi merkezli yaklaşımların yerine kurumsal politikaların ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Son zamanlarda partilerden daha çok kişilerden bahsediyor, ortak geleceğimizi kurumsal politikalar yerine şahıslar üzerinden kurgulanmış bir siyasi planlamaya terke zorlanıyoruz. Bu, değiştirmeye mecbur olduğumuz sistemin bize dayattığı ve asla kabul edemeyeceğimiz bir handikaptır. Türkiye'nin geleceği, birleştirici ve kapsayıcı bir siyasetle yeniden inşa edilmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, gazete ve televizyonların temsilcileri ile Ankara'da bir araya geldi. Dervişoğlu, dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük bir dönüşüm yaşadığını ve Türkiye'nin de yeniliklere açık olması gerektiğini ifade etti. Dervişoğlu, "Küresel çapta toplumlar daha adil, eşit ve özgür bir yaşam talep ediyor. Ancak gücün yeniden tanımlanması olarak adlandırılabilecek bu süreç, ülkeleri daha da agresif kılıyor. Bunu etrafımızda yükselen savaş eğilimlerden açık bir biçimde anlıyoruz. Tüm bu küresel gelişmelere ek olarak Türkiye'nin de kendine has bir süreçten geçtiğine şahit oluyoruz. Son 22 yılın izleri, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal yapısında derin yaralar açtı. Tarım, sanayi, eğitim ve adalet hatta ekonomi gibi hayati alanlarda ciddi tahribatlar yaşandı. Ülkemizin üretim kapasitesi darbe aldı. Gençlerimiz geleceğe dair umutlarını yitirdi, adalet ve istatistik kurumları başta olmak üzere tüm kurumlar da güven kaybetti. Toplumun her kesimi bu yozlaşmayı derinden hissediyor. Ama bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin de yenilenmeye mecbur olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Ülkece bu tahribatı onarmamız, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MERKEZ SİYASET, ORTAK AKLIN VE SAĞDUYUNUN SESİ OLMUŞTUR'

Eski yöntemlerle ilerlemenin mümkün olmayacağını kaydeden Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan değişimlere muhtaç olduğunu belirtti. Partisinin yaptığı bütün çalışmaların siyasete yeni bir soluk kazandırmak için olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Bugün Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birleştirici ve kucaklaştırıcı bir siyasi yönelime ihtiyaç duyduğu tartışmasız bir gerçektir. Arayışımız aşırılıklara sapmadan, toplumun geniş kesimlerini kucaklayabilen bir siyaset anlayışıdır. İşaret ettiğim bakış açısı, geçmişte bu ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamış, farklı görüşlerden insanları aynı ortak paydada buluşturmayı başarmış bir güçtü. Bugün yeniden bu geleneği canlandırmak, Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal barışı ve istikrarı geri getirmek demektir. Merkez siyaset, her zaman makul olanın, ortak aklın ve sağduyunun sesi olmuştur. Toplumu kutuplaştıran siyaset anlayışının yerine; birleştirici, bütünleştirici, kavrayıcı bir siyaset gereklidir. Benim çağrım salt siyasi partilere değil, doğrudan doğruya Türk milletinedir. Türkiye'nin her bir bireyine, ortak akılda ve sağduyuda buluşma çağrısıdır. Dikkat ederseniz son zamanlarda partilerden daha çok kişilerden bahsediyor, ortak geleceğimizi kurumsal politikalar yerine şahıslar üzerinden kurgulanmış bir siyasi planlamaya terke zorlanıyoruz. Bu, değiştirmeye mecbur olduğumuz sistemin bize dayattığı ve asla kabul edemeyeceğimiz bir handikaptır. Türkiye'nin geleceği, birleştirici ve kapsayıcı bir siyasetle yeniden inşa edilmelidir" diye konuştu.

'MUHALEFET, KAYBEDENLERDEN OLDU'

Türkiye'nin son yıllarda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını söyleyen Dervişoğlu, "Yüksek enflasyon, işsizlik, döviz kurlarındaki istikrarsızlık, özellikle düşük gelirli kesimlerin yaşam koşullarını giderek zorlaştırıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyürken, toplumun büyük bir kısmı ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Üretimi ve girişimciliği destekleyen, sosyal adalet ile serbest piyasa ekonomisi arasında dengeyi sağlayan politikalar, bu krizden çıkış yolunu sunabilir. Ancak üzülerek görüyoruz ki mevcut dengesizliği toplumun kanıksamasının zeminini oluşturdular. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği yıl doğan ve bugün 22 yaşında olan gençlerimiz, iyinin ne olduğunu bilmedikleri için mevcudu normal sanıyorlar. Toplumu her çarpıklığı normal karşılar, kabul eder hale getirdiler. Başka bir ifadeyle alıştırdılar. Bu tabloya baktığımda, vatandaşı kötüye razı etmeyi başaran AKP'nin siyaseten başarılı olduğunu; fakat iyi olanı doğru bir biçimde anlatamayan, iyilik için rıza üretemeyen muhalefetin de en büyük kaybeden olduğunu itiraf etmem gerek. Toplum; gerçeği, makulü kaybetti ve değişime duyulan ihtiyaç artık her zamankinden daha büyük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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