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Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
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Milyonlarca kişinin beklediği dönem yaklaşıyor. Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında gelecek zam oranları netleşmeye başladı. TÜİK'in 3 aylık enflasyon verileri incelendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden yüzde 10,06'lık bir zam oranını hak ettiği hak etti anlaşılırken, memur ve memur emeklilerine de toplam yüzde 9,03'lük bir zam bekleniyor.

Ekonomik kriz giderek tırmanırken, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına uygulanan zam da yetersiz kalınca geçim sıkıntısı giderek büyümeye başladı. Mevcut maaşlarıyla hayat pahalılığına karşı direnemeyen vatandaş, temmuz ayında yapılması beklenen zamlarla bir nebze olsun rahatlamayı umuyor. Bu oranın beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı ise merak konusu...

YÜZDE 10 EMEKLİNİN CEBİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu ocak, şubat ve mart ayı enflasyon verileri sonrasında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye başladı. Söz konusu üç aylık dönemde enflasyonun toplam oranı yüzde 10,06 olurken, bu hesaba göre emeklilerin en az yüzde 10,06'lık zammı şimdiden hak ettiği anlaşılıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Zam beklentisi olan bir diğer grup olan memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme kapsamında temmuzda sadece yüzde 5'lik bir maaş artışı görecek. Fakat enflasyon oranlarının bu oranı geçmesi halinde aradaki farkın da maaşlara yansıtılacağı belirtiliyor. Mevcut enflasyon verileri ışığında memurlar yüzde 3,83'lük enflasyon farkıyla toplamda yüzde 9,03'lük bir zam bekliyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de nisanda enflasyonun yüzde 3,07, mayısta yüzde 2,20, haziranda da yüzde 1,70 olacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,91'e çıkması yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 17,91'lik zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri de yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79'luk bir zam alabilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamlı maaşlar, temmuz ayında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihlerinde yeni maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihlerinde alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi olacak.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMehmet Doğan:

Yapılmayan zam üç ay önceden defalarca haber diye servis edilirse ne olur? Bunu bile bile haber yapıyorsunuz yazık.

Yorum Beğen286
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

bu memur sendikaları ne işe yarıyor ki vardıkları anlaşma yalan enflasyonun bile altında kalıyor.. bu nasıl bir satış...

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıKemal Senel:

Yılın haberi oskarı kaptınız bide haber diye yapıyonuz de get

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGerçek:

Tüm medya yalakalık da sınır tanımıyor yazıklar olsun. Bir taneside gerçekleri yazayım söyleyeyim demiyor. Emekli zammında olsun asgari ücret zammında olsun ne hesapları bitiyor nede yalanları. Şöyle yazın emekli yine aç asgari ücretli yine aç deyin yazın. Sizin yaşadığınız ekonomi enflasyon neredeki bizde gelelim. Doğru olun dosdoğru

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Haber YorumlarıDağıstan:

Dokuz bin küsür prim ödeme gün sayıma rağmen verdiğiiz emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı ya. Ne diyeyim , Allahınızdan bulun

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Memura verilip emekliye verilmeyen seyyanen ek zam seçim kaybettirdi emekli az maaşa değil haksızlığa kızdı

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıVertigo:

Haber başlığına bak, son cümleye bak. Böyle haber sitesi mi olur? Ayrıca %10 %10 zam olursa %21 toplam zam olur ama kiralar %50 nin üstünde nasıl olacak?

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Haber YorumlarıNetherill:

asgari ücretede ara zam gelsin ocağa kadar süründürmeyin %10 en kötü yapılsın.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hepimiz daha fazlasını isteriz tabi. pekala ne zaman ede ederiz fazlasını. BİR: biz yani kendimiz imkan bulduğumuzda hakkımızdan fazlasını ÇALMAZSAK. İKİ: bizden olduğunda ÇALANLARI ALKIŞLAMADIĞIMIZDA.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Emekliye hak ettiği zammı yapıp geçinmesini sağlayanlar fakirlik görmesin. Emeklinin hakkını yiyende fakirlik görmeden ölmesin.

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