İsveç'ten Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri gidermek için iki önemli adım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu belirterek, İsveç'in Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri gidermek için iki önemli adım attığını aktardı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi'nde bir araya geldi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'nun komşusu ve yakın dostu olduğunu ifade ederek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma konusundaki egemen kararlarını memnuniyetle karşıladığını ve bunun tarihi bir adım olduğunu aktardı. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin transatlantik güvenliğini artıracağını ifade etti.

" Türkiye, PKK ile mücadelesi de dahil olmak üzere bazı endişelerini dile getirdi"

Tüm NATO müttefiklerinin güvenlik endişelerinin de ele alınması gerektiğine dikkat çeken Stoltenberg, " Türkiye, NATO müttefikleri, AB ve ayrıca İsveç tarafından terör örgütü olarak yasaklanan bir grup olan PKK ile mücadelesi de dahil olmak üzere bazı endişelerini dile getirdi" dedi.

Türkiye'nin dile getirdiği güvenlik endişeleri nedeniyle İsveç, Finlandiya ve Türkiye ile yakın temas halinde olduğunu aktaran Stoltenbeg, "Personelim ayrıca, Türkiye'nin kaygılarını hızla ele almak ve İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımını ilerletmek için her üç ülkeden yetkililerle yakın diyalog içinde" dedi.

İsveç, terörle mücadele yasalarını değiştirmeye başladı

İsveç'in muhtemel NATO üyeliği için yükümlülüklerini üstlenmenin bir parçası olarak Türkiye'nin endişelerini gidermeye hazır olduğunu teyit ettiği için memnun olduğunu ifade eden Stoltenberg, "İsveç'in terörle mücadele yasalarını şimdiden değiştirmeye başlamasını ve İsveç'in silah ihracatına ilişkin yasalarını, NATO üyesi statüsünde gelecekte yeni taahhütlerle müttefiklerine yansıtacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri gidermek için iki önemli adım" dedi.

İsveç, Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyor

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.

Andersson, İsveç'in terör yasalarını değiştirdiğini ve daha da sıkılaştırma sürecinde olduğunu belirterek, "Temmuz ayının ilk gününden itibaren terörle mücadele konusunda daha da güçlü bir mevzuatımız olacak. Dolayısıyla burada İsveç'in terörün karşısında ne kadar güçlü durduğu ve terörle mücadeleye katkıda bulunmaya ne kadar istekli olduğu konusunda hiçbir soru işareti yok" dedi.

Stoltenberg dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile bir araya gelmişti

Stoltenberg, dün ise Finlandiya'nın Naantali kentinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelmiş ve Niinisto ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine karşı çıkarken dile getirdiği güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade etmiş, "Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız" demişti.

"Bu terörizm ve silah ihracatı ile ilgili"

Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Bu terörizm ve silah ihracatı ile ilgili. ve şunu anlamalı ve hatırlamalıyız ki, hiçbir NATO müttefiki Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramamıştır. Ayrıca Türkiye, stratejik coğrafi konumu, bir Karadeniz ülkesi olması ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye komşu olmasıyla önemli bir müttefiktir" demişti.

Liderlerden "Turkey" yerine "Türkiye" kullanımı

Stoltenberg, Andersson ve Niinisto dün ve bugün düzenledikleri basın toplantılarında Türkiye hakkındaki ifadelerinde "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması dikkat çekti. Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletlere (BM) başvurarak yabancı dillerdeki "Turkey" olan ismini "Türkiye" olarak tescil ettirmiş, bu çerçevede de NATO'ya da bildirim yapmıştı. - STOCKHOLM

İhlas Haber Ajansı / Politika