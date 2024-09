İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer Anlaşmaya Dönmeye Hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Nükleer anlaşmanın tarafı olan ülkeler ile yapıcı bir diyaloğa girmeye hazırız. Onlar da anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirirlerse diğer konularda da müzakere yapılabilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda konuştu. Pezeşkiyan dünya ile yapıcı etkileşim, ekonomik kalkınma ve reforma dayalı bir hükümet politikası benimsediklerini, bu nedenle İran halkının güvenini kazandığını, yeni dünya düzeninde İran'ın rol almasını istediğini söyledi. İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Nükleer anlaşmanın tarafı olan diğer ülkeler ile yapıcı bir diyaloğa girmeye hazırız. Onlar da anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirirlerse diğer konularda da müzakere yapılabilir. Umarım İran'dan yükselen bu ses duyulur ve karşılık bulur. Bu çağrımıza verilecek yanıt ülkemize yönelik ağır ekonomi yaptırımların kaldırılmasıdır, daha fazla yaptırım uygulamak değil" dedi. İran'ın dünyada ve bölgede savaş yerine barış istediğini kaydeden Pezeşkiyan, Rusya ve Ukrayna savaşına değindi. Pezeşkiyan, "Rusya ve Ukrayna halkları için barış istiyoruz. Bu savaşı sona erdirecek ve iki ülke arasında barışı sağlayacak her türlü girişimi ve diyaloğu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail rejiminin başlattığı katliam dünyaya yayılmadan önce durdurulmalı"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, "İsrail rejimi hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor ve bu meşru müdafaa hakkı olarak değerlendiriliyor. Bu saldırı ve savaş suçlarına itiraz eden ve tepki gösteren insanlar Yahudi karşıtı olmakla suçlanıyor. İsrail işgaline karşı direnen, savaş suçlarına karşı kendilerini savunan mazlum bir halk ise terörist olarak görülüyor" şeklinde konuştu. Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde savaş ateşinin bölgeye yayılacağı uyarısında bulunarak, "İsrail rejiminin Lübnan'da başlattığı katliam ve çılgınlık, bölgeye ve dünyaya yayılmadan önce durdurulmalı. En kısa sürede kalıcı ateşkes sağlanmalı ve bu rejimin önü alınmalıdır. Siyonist İsrail rejimi Gazze'de ağır bir yenilgi aldı ve bu rejimin savaşı bölgeye yayarak bu yenilgisini telafi çabaları beyhudedir. Son saldırıları ile binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan İsrail rejiminin katliamlarına tepki gösterilmesi ve karşılık verilmesi gayet doğaldır" şeklinde konuştu.

"İsrail rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları cevapsız kalmayacak"

İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının karşılıksız kalmayacağını söyleyen Pezeşkiyan, "Ülkemizde misafir olarak bulunan isimleri suikastlar ile hedef alan, bilim adamlarımıza yönelik terör saldırıları düzenleyen ve bölgede DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerine açık ve gizli destek veren İsrail rejimidir. Bu rejimin İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları yanıtsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Kimseyle savaş veya kavga peşinde değiliz"

İran'ın savaştan yana olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, "Tarihte İran hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadı her zaman ülkemize yönelik saldırılara karşı topraklarımızı savunduk. Bölgede barış ve istikrar için her daim işbirliğine açık olduk ve hem bölgesel hem de küresel birçok uluslararası kuruluşa barış planlarımızı sunduk. Güçlü bölgesel işbirliği vurgusu yaparak bölge ülkelerinin ortak bir şekilde kalkınmasını hedefledik. Diğer ülkeler için bir gerilim kaynağı değiliz, sadece kendi ülkemizin güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Kimseyle savaş veya kavga peşinde değiliz" ifadelerini kullandı. - NEW YORK