İmamoğlu: Bu seçimi madenlerde kaybettiğimiz işçilerimiz için kazanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Bartın'da, "Size söz bu seçimi bir de özellikle madenlerde kaybettiğimiz işçilerimiz, ailelerimiz için kazanacağız. Liyakatsiz insanların, 'kaderin oyunu' diye tariflediği bir düzene son vereceğiz" diye konuştu.

Seçime günler kala Millet İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 İşçi Bayramı'ndan ilk mitingini işçi şehri Zonguldak'ta düzenledi, ardından Bartın'a geçti. Sahneye ilk olarak Ekrem İmamoğlu çıktı. Hayatını kaybeden maden işçileri için üzgün olduğunu ifade eden İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"BU DÜZEN DEĞİŞMEDİKÇE İŞÇİLERİN ÖLÜM HABERLERİNİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Her şey çok güzel olacak ama önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bakın sorumluluklarımızın yerine gelmediği, devletin görevini yerine getirmediği, devletin özenli davranmadığı, devletin adaletli olmadığı, devletin liyakatli bir dönemi yaşatmadığı ortamda ne yazık ki maden işçilerimizi kaybediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ama bu düzen değişmedikçe, maden işçilerinin ölümüne kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça tedbir alınmadığı bir ortam var oldukça bu acı haberlerini almaya devam edeceğiz.

BU SEÇİMİ MADENLERDE KAYBETTİĞİMİZ İŞÇİLERİMİZ İÇİN KAZANACAĞIZ: Size söz bu seçimi bir de özellikle madenlerde kaybettiğimiz işçilerimiz, ailelerimiz için kazanacağız. Liyakatsiz insanların, 'kaderin oyunu' diye tariflediği bir düzene son vereceğiz. Bakın 21 yıldır bu ülkeyi yönettiler. Bugün hala bu memlekete, Bartın'a, Karadeniz'e, ülkemizin her yerine 'cek-cak' diye konuşup bir 20 yıl daha vaat verirken, hatta özür de dilemeyip, hatta kibirli davranıp, darmadağın edip, ötekisi, berikisi, oy veren, vermeyen diye parçalıyorsa bu insanların bir gün bile artık bu vatanın üzerinde bir yetkisinin olmaması lazım. Kalkmışlar bir de diyorlar ki, 'Bu seçim bir darbe meselesi.' Efendim seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbeciler kazanmış olacak'

BİZDEN ÖNCE 1 KİŞİYE BURS VERMEYEN BELEDİYE ŞU AN 75 BİN ÖĞRENCİYE BURS VDERİYOR: Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçimi, bu seçimi gençler kazanacak. Gençler, önümüzdeki 25 yılı kaybetme lüksümüz yok. Bu insanlar bize önümüzdeki 25 yılı da 50 yılı da kaybettirirler. Bunlar kötü yönettiler. Bakın 2023'te kişi başı 25 bin dolar milli gelir hedefi koydular. Fazla değil 15 yıl önce, şu anda üçte biri bile değiliz, bunlar görevi aldığında dünyanın 16 ekonomisindendik. Şu anda 21'deyiz. Geriye gidiyoruz.

BİZ 13. CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYORUZ: Bakın biz göreve geldik bir kişiye dahi burs vermeyen belediye tam 75 bin gence burs veriyor. Sen milletin evladını sokakta bırak. Sen milletin evladına ödeyemeyecek kira düzeniyle ortam sun, sen milletin evladına burs değil, bir avuç yakınının evladına burs ver, ondan sonra milliyetçilik tasla, hadi oradan. Biz bu topraklarda insanı, insan olduğu için severiz. Var mı ötesi? Sevgili anneler biz öyle öğrenmedik mi çocukluğumuzdan beri? Bu ne diyor? Bunlar 'tür, çeşit' diyor insana. İstanbul'da bunların söz verip yapamadıklarını yaptık, burada da yapacağız. Biz sizden oy istiyoruz. Çünkü bunların yapamadıklarını da biz yapacağız. Ekonomik sıkıntıları biz çözeceğiz. Neye güveniyoruz biliyor musunuz? Millete güveniyoruz, size güveniyoruz. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Bizim 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz.

ONLARIN YAPAMADIKLARINI BİZ YAPACAĞIZ: Devlet Hastanesi'ni biz açacağız, Bartın'ın çevre yolunu da biz yapacağız. Göreceksiniz Filyos Limanı'nı, o Filyos'un arka kısmının bereketli ortamını Düzenli, düzeyli, stratejik bir akılla bakın Batı Karadeniz'in bütününe bakacağız. Zonguldak'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Sinop'a kadar bu bölgeyi, Karabük'ü, bu bölgeyi bütün ele alacağız. Bu bölgeyi unutulmuş bir bölge halinden kurtaracağız. Biz bu bölgeyi Türkiye'nin en coğrafi güzellikleri yüksek, turizmi, tarımı, madenciliği, enerjisi, sanayisi… Onun için hep birlikte bu eksiklikleri gidereceğiz. Adapazarı Karasu Limanı, Akçakoca Ereğli Limanı, Bartın Limanı ve bütün bunlar birbirine bağlayan demir yolu hattını da biz bitireceğiz. Göreceksiniz bu coğrafyanın hangi eksiği varsa o bizim sorumluluğumuzda."