Hasan Nasrallah: İsrail Tehlikesiyle Yüzleşmeliyiz

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, "İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz, çünkü düşmanın kırmızı çizgileri yok" dedi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr için düzenlenen anma töreninde konuştu. Nasrallah, İsrail'in İran ve diğer gruplardan gelecek bir saldırıdan korkmakta haklı olduğunu belirterek, İsrail'in artık yenilmez bir güç olmadığını ifade etti. Nasrallah, İsrail'in İran'ın muhtemel bir saldırısına karşı kendini savunmak için ABD, İngiltere, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenmek zorunda olduğunu aktardı.

İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini Hamas ile tüm ateşkes önerilerini reddetmekle suçladı.

Konuşması öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinden alçak uçuş yapan İsrail savaş uçaklarına değinen Nasrallah, İsrail'in bunu anma törenine katılmak üzere toplananları korkutmak için yaptığı "adi" bir hareket olarak nitelendirdi.

Irak ve Yemen'deki İran destekli grupları "zorluklara ve fedakarlıklara" rağmen Gazze'yi desteklemeye devam etmelerini isteyen Nasrallah, diğer Arap ülkelerini de "bölgeyi tehdit eden tehlikeye karşı uyanmaya" çağırarak, "İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz, çünkü düşmanın kırmızı çizgileri yok" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran'ın savaşa katılmak zorunda kaldığını ifade eden Nasrallah, İran'ın yanıtının ne zaman verileceğine ilişkin belirsizliğin İsrail'e verilecek cezanın bir parçası olduğunu belirtti.

Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan içindeki muhaliflerine de seslenerek, kendilerine ihanet etmemelerini ya da onlara karşı yürütülen psikolojik savaşa katılmamalarını istedi. - BEYRUT