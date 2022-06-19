Finlandiya: &quot;Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek&quot; - Haberler

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Finlandiya: "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Politika
Finlandiya: 'Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek'

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ülkeler arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Ofisi, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın Brüksel'de NATO Sekreterliği'nin ev sahipliğinde devam edecek" dedi. - HELSİNKİ

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