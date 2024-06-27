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Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme için 2 şart sundu

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti. Esad "Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açığız" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye- Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açık olduğunu ifade etti.

SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DEĞİNİLDİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye- Türkiye ilişkilerine de değinildi.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR"

Esad, Suriye- Türkiye ilişkilerini iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın temelinin "Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması" olduğunu ifade etti. Esad, "Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye- Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açığız" ifadelerini kullandı.

RUSYA MÜZAKERELERİ İLERLETMEYE HAZIR

Lavrentiev ise, Rusya'nın Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere destek verdiğini yineledi. Şartların şu anda arabuluculukların başarısı için her zamankinden daha elverişli göründüğünü belirten Lavrentiev, Rusya'nın müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.Lavrentiev, "Temel amaç, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek" diye konuştu. Türkiye ile Suriye, iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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