Emine Erdoğan, Malcolm X'in Kızı Ilyasah Shabazz ile New York'ta Görüştü

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan, tüm programlarına katılım sağlayan Shabazz'a, babası Malcolm X'in özgürlük, eşitlik ve adalet için verdiği mücadelenin, tüm dünyada haksızlığa karşı mücadelelere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Görüşmede, Malcolm X'in mücadelesi ile Türkiye'de Şule Yüksel Şenler'in insan hakları ve adalet mücadelesinin benzerlik taşıdığı da konuşuldu. Şenler'in adını yaşatmak üzere kurulmuş vakıfla ortak çalışmalar yürütülmesi konusu ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere ver verdi:

"Amerika tarihinde ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi olan Malcolm X'in değerli kızı Ilyasah Shabazz ile Türkevi'nde bir araya geldik. Başkanlığını yürüttüğü Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi'nin çalışmalarını ele aldık. Merkezin, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile ortak işbirliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Malcolm X ile Şule Yüksel Şenler gibi iki mücadeleci ruhun dünyanın her yerinde gençlere rehber olmaya devam etmesini temenni ediyorum."