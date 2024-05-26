Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika'da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Bakan Fidan, ayrıca Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları eş başkanlığında düzenlenen Filistin konulu toplantıya katıldı. - BRÜKSEL