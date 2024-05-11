Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 1. Lig takımlarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme başarısını kutladı. Ayrıca, play-off mücadelesi verecek olan Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'a başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum." - ANKARA