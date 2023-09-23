Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi ve söz konusu ülkelerin tedbir alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Kılıç, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hollanda'nın Lahey kentinde bugün Büyükelçiliğimiz önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Bu hastalıklı provokatif eylemlere karşı artık söz konusu ülkeler ve yöneticileri gerekli tedbirleri almak zorundadırlar." ifadelerini kullandı.