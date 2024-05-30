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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 30 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin merakla beklediği 30 Mayıs 2024 Perşembe gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 30 Mayıs 2024 Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 30 Mayıs 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 Estudiantes vs. Huachipato - Copa Libertadores - S Sport Plus, S Sport 2

02:30 Louisville City vs. Detroit - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

03:00 Boca Juniors vs. Nacional Potosi - Copa Sudamericana - S Sport Plus, S Sport 2

05:00 Monterrey Bay vs. Charleston - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

18:00 Portekiz vs. Polonya - U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final - UEFA.tv

20:00 Sakaryaspor vs. Bodrumspor - Trendyol 1. Lig Play-Off Final - TRT Spor, Bein Sports 2

20:30 İtalya vs. İngiltere - U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final - UEFA.tv

21:30 St. Etienne vs. Metz - Fransa Ligue 1 Play-Out - Bein Sports 4

Emir Ceran
Emir Ceran
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