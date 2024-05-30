Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 30 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 Estudiantes vs. Huachipato - Copa Libertadores - S Sport Plus, S Sport 2

02:30 Louisville City vs. Detroit - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

03:00 Boca Juniors vs. Nacional Potosi - Copa Sudamericana - S Sport Plus, S Sport 2

05:00 Monterrey Bay vs. Charleston - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

18:00 Portekiz vs. Polonya - U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final - UEFA.tv

20:00 Sakaryaspor vs. Bodrumspor - Trendyol 1. Lig Play-Off Final - TRT Spor, Bein Sports 2

20:30 İtalya vs. İngiltere - U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final - UEFA.tv

21:30 St. Etienne vs. Metz - Fransa Ligue 1 Play-Out - Bein Sports 4