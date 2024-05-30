İSG SINAV SONUÇLARI E-DEVLET EKRANI! İSG sınav sonucu sorgulama ekranı 2024!

İSG sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. İSG sınav sonuçlarına dair araştırmalar devam ederken ÖSYM başkanlığı tarafından bilgilere göre İSG sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt buluyor. Peki, İSG sınavı ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İSG sınav sonuçları açıklandı mı?

İSG SINAV SONUÇLARI E-DEVLET

ÖSYM, 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) sonuçlarını açıkladı. Yapılan madde analizleri ve itirazların bilimsel değerlendirmesi sonucunda, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 35 numaralı sorunun iptaline karar verildi. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2024 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM, 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2024-İSG/1) ait cevap kâğıtları ve aday cevaplarını erişime açtı. Adaylar, 30 Mayıs 2024 saat 10.15'ten itibaren 10 gün boyunca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak cevap kâğıtlarının görüntüsünü, işaretlemelerini, optik okuyucular tarafından okunarak elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecekler. Ayrıca, adaylar her sorunun kökünü, cevap seçeneklerini ve doğru cevapları da inceleyebilecek.

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