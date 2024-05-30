GÜNCEL DÖVİZ KURU 30 MAYIS #128184 Euro, dolar, altın ne kadar?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,3220 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,05 yükselişle 32,2551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,3220'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9020'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,1240 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 2.425'ten satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 3.836'dan satılıyor.

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ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Dün, Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarak, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiğini aktaran analistler, fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığını ve fiyat artışının yakın vadede ılımlı hızda devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seciyesinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.