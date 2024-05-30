Dünya'nın en pahalı futbolcuları kim? Dünya'nın en pahalı futbolcuları arasında kimler var?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en pahalı 100 futbolcuyu açıkladı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, listede tek Türk olarak yer aldı. Peki, Dünya'nın en pahalı futbolcuları kim? Dünya'nın en pahalı futbolcuları arasında kimler var? Detaylar haberimizde!

DÜNYA'NIN EN PAHALI FUTBOLCULARI KİM?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıraladı. Listeye girmeyi başaran tek Türk olan milli futbolcumuz Arda Güler, kendisine 90. sırada yer buldu.

LİSTEDE HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Listenin ilk 15 sırasında şu isimler yer alıyor;

1- Jude Bellingham (Real Madrid) - 280.4 milyon euro

2- Erling Haaland (Manchester City) - 255.3 milyon euro

3- Vinicius Junior (Real Madrid) - 240.8 milyon euro

4- Rodrygo (Real Madrid) - 220.7 milyon euro

5- Phil Foden (Manchester City) - 203.8 milyon euro

6- Bukayo Saka (Arsenal) - 195.2 milyon euro

7- Julian Alvarez (Manchester City) - 168.4 milyon euro

8- Lamine Yamal (Barcelona) - 140.8 milyon euro

9- Martin Odegaard (Arsenal) - 135.6 milyon euro

10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 133.8 milyon euro

11- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 127.1 milyon euro

12- Cole Palmer (Chelsea) - 126.4 milyon euro

13- Federico Valverde (Real Madrid) - 124.3 milyon euro

14- Rasmus Højlund (Manchester United) - 123.7 milyon euro

15- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 120.5 milyon euro

90- Arda Güler (Real Madrid) - 67.9 milyon euro