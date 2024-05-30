Kiraz zam sınırı devam edecek mi? Bakan Mehmet Şimşek, kira zam sınırı konusunda açıklamalarda bulundu. Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor mu ve ne zaman sona erecek? soruları gündeme geliyor. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış oranı sınırı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Yüzde 25 kira zam sınırı bitti mi, devam edecek mi? Kira zam sınırı kalkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Konut kira artış oranlarındaki yüzde 25 sınırı, 2022 yılında gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl, bir yıl daha uzatılma kararı alınmıştı.. Bu düzenleme normal şartlarda Haziran ödemeleri sonrasında Temmuz ayında sona erecektir.

Düzenlemenin devam edip etmeyeceği hakkındaki sorular, halkın hafızasında yer etmiş durumda. Mehmet Şimşek, kira zam sınırıyla ilgili olarak, "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

KİRA ZAM SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

Düzenlemenin sona ermesi halinde, konut kira zamları artık aylık olarak TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.