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Sırbistan-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952

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Sırbistan ve Türkiye arasında oynanacak olan Milletler Ligi maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın hangi gün ve saatte olacağını, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar.

2024 VNL Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen maçlar kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'ya karşı çıktığı ilk maçını 3-1'lik skorla kazandı. Filenin Sultanları ikinci maçları için Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 2'de 2 yaparak galibiyet serilerini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan- Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN- TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan-Türkiye Milletler Ligi maçı 30 Mayıs Perşembe gününü 31 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece 03:30'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sırbistan-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952

2024 KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- Polonya 15

2- İtalya 15

3- Brezilya 14

4- Çin 12

5- Türkiye 10

6- Japonya 9

7- ABD 9

8- Kanada 9

9- Hollanda 6

10- Dominik Cumhuriyeti 6

11- Güney Kore 4

12- Sırbistan 3

13- Almanya 3

14- Tayland 3

15- Fransa 3

16- Bulgaristan 2

Sırbistan-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952

GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

31 MAYIS

  • 00:00 Kanada-Almanya
  • 03:30 Sırbistan-Türkiye
  • 07:30 Fransa-Tayland
  • 11:00 Hollanda-Dominik Cumhuriyeti
  • 14:30 Japonya-Çin
  • 21:00 Almanya-Polonya
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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