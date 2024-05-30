Sırbistan-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952

2024 VNL Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen maçlar kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'ya karşı çıktığı ilk maçını 3-1'lik skorla kazandı. Filenin Sultanları ikinci maçları için Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 2'de 2 yaparak galibiyet serilerini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan- Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN- TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan-Türkiye Milletler Ligi maçı 30 Mayıs Perşembe gününü 31 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece 03:30'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2024 KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- Polonya 15

2- İtalya 15

3- Brezilya 14

4- Çin 12

5- Türkiye 10

6- Japonya 9

7- ABD 9

8- Kanada 9

9- Hollanda 6

10- Dominik Cumhuriyeti 6

11- Güney Kore 4

12- Sırbistan 3

13- Almanya 3

14- Tayland 3

15- Fransa 3

16- Bulgaristan 2

GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

31 MAYIS

