CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Muratlı Köyü'nü ziyaret etti

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünü ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Muratlı köyünün önemli bir sorunu var. 21. yüzyılda olunmasına rağmen, yağmur yağdığı zaman hala çamur gibi bir su içmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili olarak yapılması gerekenleri birçok defa ilgililere iletmişler. Resmi dilekçelerini vermişler. Ancak ne yazık ki halktan kopan iktidar, onların sesini duymamış" dedi.

Aylin Nazlıaka, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde kadınlarla bir araya gelen Nazlıaka, köylülerin sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Nazlıaka, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KADINLAR KARARINI VERMİŞ, 'DEĞİŞİM' DİYOR"

"Kadınlar kararını vermiş, 'değişim' diyor. Çiftçiler kararını vermiş, 'değişim' diyor. Emekliler kararını vermiş, 'değişim' diyor. Emekçiler kararını vermiş, 'değişim' diyor. Ayrıca Muratlı köyünün önemli bir sorunu var. 21. yüzyılda olunmasına rağmen, yağmur yağdığı zaman hala çamur gibi bir su içmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili olarak yapılması gerekenleri birçok defa ilgililere iletmişler. Resmi dilekçelerini vermişler. Ancak ne yazık ki halktan kopan iktidar, onların sesini duymamış, onların sorunlarına çözüm üretmemiş. Onun için buradan onlara söz veriyoruz. 15 Mayıs sabahından itibaren Muratlı köyünün sorunlarını da çözeceğimiz bir iradeye, bir güce sahip olacağız."

"ŞOFÖR KOLTUĞUNA KEMAL KILIÇDAROĞLU OTURACAK"

14 Mayıs seçimlerinden sonra, yokuş aşağı yuvarlanmakta olan aracın şoför koltuğuna Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturacağını söyleyen belirten Aylin Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim iktidarımızda sular bulanık akmayacak, sular berrak olacak. Bizim iktidarımızda hiçbir yerden pis kokular gelmeyecek. Bizim iktidarımızda hak, hukuk, adalet egemen olacak. En önemlisi de köylü yeniden milletin efendisi olacak. Şu anda köylü, milletin değersizi haline getirildi. İşte bizler, bunu değiştirme konusunda çok kararlıyız. Geliyor gelmekte olan diyoruz ve buradan bir kez daha tüm Kütahyalıları, tüm Domaniçlileri sandığa davet ediyoruz. Haydi sandığa. Pazar günü gidin, oyunuzu kullanın, demokratik yollarla bu otokratik iktidarı gönderelim ve yeniden Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıralım."