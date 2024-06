BM, İsrail'in Gazze'deki yardım operasyonlarını askıya alma tehdidinde bulundu

İki Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'den insani yardım çalışanlarının daha iyi korunması için acil adımlar atılmadığı takdirde BM'nin Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını askıya alacağını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 263 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM), saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını askıya alabilir. İki Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in insani yardım çalışanlarının daha iyi korunması için acil adımlar atmadığı takdirde BM'nin Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını askıya alacağını belirterek, bu ay üst düzey İsrailli yetkililere gönderilen bir mektupta, İsrail'in diğer adımların yanı sıra BM çalışanlarına Gazze'deki İsrail güçleriyle doğrudan iletişim sağlaması gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

Yetkililer, Gazze'deki operasyonların askıya alınması konusunda nihai bir karar alınmadığını ve İsraillilerle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), güvenlik endişeleri nedeniyle Gazze'de ABD tarafından inşa edilen iskeleden yardım dağıtımını askıya almıştı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu tarafından 188 farklı BM tesisine zarar veren 445 saldırı rapor edildi. İsrail ordusu ayrıca 7 Ekim'den bu yana 193 BM personelini öldürdü. - NEW YORK