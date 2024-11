Bakan Kurum, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesini en büyük şantiye sahasına dönüştürdüklerini belirterek, "İlk günden bu yana 160 bin emekçi kardeşimizle beraber yeni yuvalarımızı yapmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin kalbine, yeşiliyle, tarihiyle, bereketli dükkanlarıyla yeni bir meydan kazandıracaklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin emanetlerine gözleri gibi bakmaya devam ettiklerini dile getiren Kurum, "Afetzede annelerimizi kendi öz annemiz, yavrularını kendi öz yavrularımız biliyoruz. Yuvalarını kuruyor, dükkanlarını açıyor, hayat sürecekleri tarihi, kültürel ve sosyal mekanları en güzel şekilde süsleyip armağan ediyoruz." diye konuştu.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilin her köşesinde, dağlarında, ovalarında, köylerinde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye sahası haline dönüştürdük. İlk günden bu yana 160 bin emekçi kardeşimizle beraber yeni yuvalarımızı yapmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 130 bin ailemizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturduk. İnşallah 150 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sizlere teslim edeceğiz. Sizden aldığımız güçle, takip eden 1 ay içerisinde yani yıl sonuna kadar 50 bin konutumuzu daha tamamlayarak toplamda 200 bin yuvamızı teslim etmiş olacağız. Göreceksiniz, 2025 yılı sonuna geldiğimizde evine girmeyen tek bir vatandaşımız, ocağı tütmeyen tek bir yuvamız, kepengi berekete açılmamış tek bir iş yerimiz kalmayacak."

Adıyaman'daki çalışmalar

Adıyaman'da 17 bin 713 yeni konut ve iş yerinde hayatın başladığını ifade eden Kurum, yıl sonuna kadar bu sayıyı 30 bine yükseltmenin mücadelesini verdiklerini, 2025 sonunda ise kentte 42 bin 136 ev ve iş yerini teslim edeceklerini bildirdi.

İndere bölgesinin Türkiye'nin en büyük şantiye sahası olduğuna işaret eden Kurum, "5 milyon metrekarelik devasa bir alandaki projemiz, Adıyaman'ın yeni uydu kenti olacak, bölgenin yeni cazibe merkezi olacak. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan projemiz tamamlandığında 16 bin 400 ailemiz burada hayat sürecek. Şu ana kadar 7 bin ailemizin yuvalarını belirledik ve kalan konutlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Bakan Kurum, "Biz aslında bu eserleri yaparken, sadece depremin yıktıklarını yeniden yapmıyoruz. Şehirlerimizi yepyeni bir vizyonla geleceğe hazırlıyoruz. Devletimizin gücüyle, deprem bölgesinin neye ihtiyacı varsa onu karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde ne olursa olsun, deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı aksatmıyor daima afetzede kardeşlerimizin yanında duruyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesini siyasete malzeme yapmaya müsaade etmediklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"En önemlisi de şudur, deprem bölgesini kirli siyasetin istismar malzemesi yapmaya çalışanlara asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Kim hangi gündem peşinde koşarsa koşsun, biz emekçi kardeşlerimizle, Adıyaman'da, İndere'de koşturmaya devam ediyoruz. Kim hangi hesabın içerisinde olursa olsun, biz yuvalarımızı 1 gün daha erken teslim etmek için çabalıyoruz. Milletimizin bizlerden, devletten, siyasilerden beklentisi hizmettir, eserdir, icraattır. ve milletimiz, herkesten de bu hassasiyeti beklemekte, birlik beraberlik duruşunu istemektedir."

"Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım"

Türkiye'nin birliğine destek olma çağrısında bulunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla her inançtan insanımızla, her görüşten kardeşimizle biriz, beraberiz, huzurluyuz. Bu huzuru bozanlarla yol yürüyenlere, insanımızı tedirgin eden gündemlerin peşinde koşanlara diyoruz ki, gelin hepimiz Türkiye'nin birliğine destek olalım. Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım. Ayrılık ve bölücülük ateşini değil, dostluk ve kardeşlik bahçesini büyütelim. Şunu asla unutmayalım, bu devlet bugüne kadar ayrılıkçılığa ve bilhassa teröre karşı en kararlı mücadeleyi yapmış bir devlettir. Memleketin dağında da düzünde de yerin üstünde de altında da her nerede terör varsa bu devlet gider o terörü kaynağında bitirir. Sen Mecliste demokrasiye barikat kursan da bitirir, otobüsün üzerinden hukuka parmak sallasan da bitirir, milleti tehdit etsen de bitirir, bağırıp çağırsan da bitirir."

Son konut teslim edilene kadar mücadele edeceklerini belirten Kurum, sözlerini "Depremzede kardeşlerimiz şu konuda müsterih olsunlar. Biz gerçek işimizden, gerçek gündemimizden, deprem bölgesinden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Biz dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Depremin ilk anından itibaren sizlerle omuz omuza mücadele verdik ve bu mücadelemiz son konut teslim edilinceye kadar devam edecek. Tüm yuvalarımız kurulana, tüm ocaklarımız tütene kadar, annelerimiz ve çocuklarımız güvenle uyuyana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız." diye tamamladı.