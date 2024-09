MHP Ülkücüleri 12 Eylül Darbesi'nde İdam Edilenleri Andı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile beraberindeki Ülkücüler, 12 Eylül 1980 darbesinde idam edilen Ülkücüleri, 44'üncü yıl dönümünde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde andı.

MHP'li Yıldırım ve 'Taş Medreseli Ülkücüler' olarak bilinen 50 kişilik grup, 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etti. Yıldırım ve beraberindekiler, 2010 yılında müzeye dönüştürülen cezaevinde, 1980 darbesinde idam edilen Ülkücüleri andı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda daha sonra dua edildi. Müzeyi gezen grup, daha sonra saz eşliğinde marşlar okudu.

'MHP HARİCİNDE HİÇBİR SİYASİ PARTİYE TANK GİTMEMİŞTİR'

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Müslüman bir Türk olarak yaşayabilmenin bedelini ödediklerini söyleyerek, Burada, gerek şuradaki sehpada can veren arkadaşlarımızın, gerek kızıl kurşunlarla can veren arkadaşlarımızın, gerekse cezaevinde işkenceyle can veren arkadaşlarımızın, darbecilerin coplarla öldürdükleri arkadaşlarımızın ve eceliyle ölen arkadaşlarımızın hepsinin hatırasını aziz bir şekilde anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onlar bir devrin insanlarıydılar, tarih yazdılar ve o tarihi yeni jenerasyona hediye ettiler. 12 Eylül'ün amacı Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke olmasının önüne geçmektir. Bunun da yolu Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçilerini yerle bir edip bir daha bellerini doğrultamayacak bir şekle getirene kadar zulmetmek, işkence etmek, hayattan bezdirmektir. 12 Eylül gecesi tankların ilk gittiği yer TRT değildir. Darbe olunca nereye gider darbeci İlk gittikleri yer Bahçelievler 3'üncü Cadde 41 numara, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin haricinde hiçbir siyasi partiye tank gitmemiştir. Hiçbir siyasi partinin etrafı çevrilmemiştir. Hiç kimse Başbuğumuz Alparslan Türkeş'ten uzun hapis yatmadı. Bu ülkeye eğer birinin bir kastı varsa, Türkiye düşmanlığı yapıyorsa önce Ülkücüleri, Milliyetçi Hareket Partilileri ve Türk milliyetçilerini halletmesi lazım. Onlara bir şey olmadan bu ülkeye kimse bir şey yapamaz dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayatını kaybeden Ülkücüleri unutmadığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'de 'Ülkücü Şehitler Anıtı' ve 'Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'nın haricinde hiçbir siyasi anıt, hiçbir ideolojik anıt yoktur. Allah, Sayın Genel Başkanımızdan razı olsun. Genel başkanımız, şehitlerimizi unutmamıştır. Anıtı yaptırmıştır. Parasını verip arsayı da almıştır ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Samet ÖKSÜZ-Ali Eren İĞDE ANKARA,