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Akdeniz-PA Genel Kurulunda Türkiye'ye 3 Ödül

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Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz-PA Komisyonu Heyeti, Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleşen Akdeniz-PA'nın 18. genel kurul toplantısına katıldı. Türkiye'nin çevre ve insani yardım projeleri ödüllendirildi.

Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz-PA Komisyonu Heyeti Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleşen Akdeniz-PA'nın 18. genel kurul toplantısına katıldı.

Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu Portekiz'de yapılan Genel Kurul'da Türkiye'nin çevre, insani yardım konularındaki projelerinin takdir gördüğünü ve ödüllendirildiğini dile getirerek: "32 ülke'den 110 milletvekilinin ve senatörün katıldığı, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, 18. Genel Kurulunu Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirdik. Akdeniz-Pa tarafından her yıl farklı alanlardaki proje ve çalışmalar ödüllendiriliyor. Asamblenin belirlediği kategorilerdeki ülkemizde uygulanan proje ve çalışmaları Akdeniz-Pa Türkiye Komisyonu Başkanlığı olarak teklif ediyoruz. Teklif ettiğimiz çalışmaların aralıksız her yıl ödüllendirilmesi bizleri mutlu etti." dedi.

Akdeniz-Pa'dan Türkiye'ye 3 ödül

32 ülkenin üye olduğu Akdeniz-PA tarafından Türkiye'nin çalışmalarının ödüllendirilmesinin önemli olduğunu ve yapılan çalışmaların takdir görmesinin güzel olduğunu ifade eden Uslu: "Son üç yıldır Akdeniz Pa tarafından ödüle layık görüle çalışma ve projelerin ödülleri bu yıl Portekiz'de yapılan Asamblenin 18. genel kurulunda verildi. Türkiye 3 ödül aldı. TBMM Akdeniz-PA Türk delegasyonu olarak 2022 yılında aday gösterdiğimiz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hem çevreyi koruma hem de israfı önleme içerikli SIFIR ATIK PROJESİ ödüle layık görüldü. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" nin dünya çapında çok büyük bir çevre hareketi projesi olması, denizleri, suyu, toprağı, havayı korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla sınırların ötesinde bir etki oluşturması, çevrenin korunması konusunda geniş kitleler tarafından başarıyla uygulanması ödüllendirilmesinde etkili oldu. Braga'da gerçekleşen genel kurulda Sıfır Atık ödülü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki tarafından alındı. 2023 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak geliştirdiği "HAYDİ" mobil ihbar uygulaması ödüle layık görüldü.

2024 yılı itibariyle ise, doğal veya insan kaynaklı felaketler sırasında insani yardımın harekete geçirilmesi ve ulaştırılması için çaba gösteren ve özellikle Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını organize eden kurum olarak AFAD Başkanlığımız ödüle layık görüldü. Genel Kurul'da Sıfır Atık, HAYDİ Mobil uygulaması ve AFAD insani yardım ödüllerimizi aldık, ülkemiz ve milletimiz adına gurur duyduk. Bu güzel çalışmalarda emeği geçenleri ve çalışmalarda yer alan Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı kutluyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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