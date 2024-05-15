Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, fahiş fiyatlar ve fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacağını belirtti. Açıkkapı, kamuda tasarruf paketinin hayata geçmesinin yanı sıra fırsatçılara karşı da önlemler alınacağını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da bir öğretmenin kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından yaralandığını anımsattı. Yaralı öğretmene geçmiş olsun dileğinde bulunan Açıkkapı, bu tür hadiselerin yeniden meydana gelmemesi için gerekli çalışmaların ilgili bakanlık tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Açıkkapı, pandemi, bölgedeki çatışmalar ve deprem felaketiyle kaçınılmaz olarak artan ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için birtakım tedbirleri hayata geçirmenin şart olduğunu vurguladı.

Bu anlamda ne ilk ne de son olacak kamuda tasarruf paketinin hazırlandığını söyleyen Açıkkapı, yeni tasarruf paketinin hayırlı olmasını diledi. Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Kamuda tasarruf paketinin hayata geçmesinin yanı sıra vatandaşımızın kanını emmeye kalkan fırsatçılarla mücadelemiz, artarak devam edecek. Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak. Milletimizin aşına, yuvasına göz diken biri bin yapmaya kalkanlara büyük cezalar öngören yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Ejder Açıkkapı Milletvekili AK Parti Elazığ Politika Ekonomi Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title