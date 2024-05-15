AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da bir öğretmenin kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından yaralandığını anımsattı. Yaralı öğretmene geçmiş olsun dileğinde bulunan Açıkkapı, bu tür hadiselerin yeniden meydana gelmemesi için gerekli çalışmaların ilgili bakanlık tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Açıkkapı, pandemi, bölgedeki çatışmalar ve deprem felaketiyle kaçınılmaz olarak artan ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için birtakım tedbirleri hayata geçirmenin şart olduğunu vurguladı.

Bu anlamda ne ilk ne de son olacak kamuda tasarruf paketinin hazırlandığını söyleyen Açıkkapı, yeni tasarruf paketinin hayırlı olmasını diledi. Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Kamuda tasarruf paketinin hayata geçmesinin yanı sıra vatandaşımızın kanını emmeye kalkan fırsatçılarla mücadelemiz, artarak devam edecek. Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak. Milletimizin aşına, yuvasına göz diken biri bin yapmaya kalkanlara büyük cezalar öngören yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."