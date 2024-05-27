AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı: 27 Mayıs darbesi Türk demokrasisine hançer sapladı

AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı Halit Aydın Kayacan, 27 Mayıs 1960 darbesi ile cumhuriyet döneminde Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığını, toplum mühendisliğinin temellerinin atıldığını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, darbenin 64. yılı dolayısıyla İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açıklama yapan Kayacan, 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını kaydetti.

Darbe ile cumhuriyet döneminde Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı, toplum mühendisliğinin temellerinin atıldığını ifade eden Kayacan, yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyanların seçilmiş yöneticileri tutukladığını, "Yassıada yargılamaları" ile insanları hukuk dışı şekilde idam ettiğini belirtti.

Kayacan, idam edilenlerin milletin vekilleri değil Türk milleti olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Toplantıya İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atalay ve İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğan da katıldı.