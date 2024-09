Belgin Uygur: Yeni Sivil ve Katılımcı Bir Anayasa Millete Borcumuzdur

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı MYK Üyesi Belgin Uygur, yeni, sivil ve katılımcı bir anayasayı bu millete borçlu olduklarını söyledi.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından "Kastamonu İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi. Kastamonu'da bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı MYK Üyesi Belgin Uygur, "Bugün AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği ve Türkiye'nin 81 ili ile tüm ilçelerini kapsayan 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında evliyalar şehri Kastamonu'da bulunuyoruz. Kastamonu'ya gelmek bana daha öncesinde kısmet olmamıştı. Ama bugün şehrin tarihi dokusunu olduğu gibi koruyan o manevi iklimi iliklerimize kadar hissettiğimiz, insanı ve insanının gönlünün güzel olduğu bu şehirde yoğun programlar gerçekleştirdik. Hem merkezde hem de 10 ilçemizde farklı illerden gelen milletvekillerimiz de vardı. Bütün milletvekillerimiz ve MYK üyelerimiz, teşkilatımızla birlikte programlar gerçekleştirdi. Milletimizin her bir ferdi ile bundan önce olduğu gibi hemhal olmaya bugün de devam ettik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bundan sonrada yine milletimizle birlikte ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

"AK Parti gücünü milletten alıyor"

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirten Uygur, "Milletin kurduğu bir parti bizler sadece tabelasını astık. Milletin taleplerine göre yolunu çizen parti. Dava anlayışımızda, istişare kültürümüzde son derece önem veren, istişareyi hiç eksik etmeyen partimiz, hem sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile milletimizin her bir ferdi ile her daim birlikte olmaya, hemhal olmaya gayret eden, bunu düstur eden bir siyasi harekettir. Bu doğrultuda milletimizin güçlü desteği ile 3 Kasım 2002'den itibaren girdiğimiz seçimlerde milletimiz güçlü desteğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem partimize hem Cumhur İttifakı olarak gösterdi ve göstermeye de devam ediyor" diye konuştu.

"Vesayetçilerin anayasasından kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasayı bu millete borçluyuz"

Vesayetçilerin anayasasından kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasayı millete borçlu olduklarını söyleyen Uygur, "Hak ve özgürlükler anlamında 28 Şubat sürecinden bu zamana kadar vesayetle mücadele ederek hep ifade ettiğimiz gibi gittiğimiz yol dikensiz değil. Vesayetle mücadele ederek, partimize açılan kapatma davasıyla, 367 darbesiyle, e-muhtıralarla, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, en sonunda vatanımıza, milletimize ve istiklalimize kast eden 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü akamete uğratarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ben milletin iradesi üzerinde bir irade tanımadım bu zamana kadar' demesiyle milletimizin hem kendi iradesine hem seçilmiş hükümetine, vatanına, bayrağına ve toprağına, istikbaline ve istiklaline sahip çıkmasıyla mücadele ederek o vesayet günlerine son verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de o darbecilerin, cuntacıların yapmış olduğu o anayasasından da kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasayı bu millete borcumuz bulunuyor. O anayasayı da en geniş mutabakatla inşallah gerçekleştirmek bize nasip olacak. Heybemiz dolu bir şekilde hep hak ve özgürlükler noktasındaki kazanımlarımızla her alanda savunma sanayimizle, sağlıktan, ulaşımdan, milli eğitimden, gençlik spordan bütün hizmetlerimizi o yaşadığımız pandemiye, doğal afetlere, 11 ilimizi etkileyen o büyük depreme, Kastamonu'muzun de en derin şekilde etkilendiği sel felaketine rağmen güçlü bir şekilde devletimizin, kurumlarımızın, bakanlıklarımızın bütün imkanlarını milletimizin emrine vermek ve milletimizin o sıkıntılarının giderilmesi noktasında ilk andan itibaren devletimizin bütün kuruluşlarıyla birlikte her daim milletimizin yanında olarak güçlü bir şekilde sizlerin desteğiyle 14 ve 28 Mayıs'ta yine o güçlü destekle yolumuza devam ettik. Milletten gelen sese, milletin iradesine her daim başımızın üzerinde dedik ya, tabii ki de milletten gelen sese, milletimizin bizlere vermiş olduğu mesaja da kulaklarımızı asla tıkamıyoruz. Milletimizin iradesi sandığa tecelli ettiği andan itibaren, milletin iradesi ne gerektiriyorsa, millet bizlere hangi mesajları verdiyse onları en doğru şekilde okuyup inşallah yine milletimizle birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti MYK Üyesi Hülya Terzioğlu ile çeşitli illerden gelen AK Partili 20 milletvekili ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KASTAMONU