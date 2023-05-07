AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır'da HDP ve Millet İttifakı'na yüklendi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bin 343 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Karaaslan, burada seçimlere değinerek HDP ve Millet İttifakı'na yüklendi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Karaaslan, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve evlatları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin burada sadece bir eyleme imza atmadıklarını, tarihi bir duruş da sergilediğini söyledi.

Burada haykıran anne yüreği, babaların yürekleri, Diyarbakır anneleri olarak sembolleşen ama Türkiye'nin dört bir yanında bu acıyı çekmiş, evlatlarını hasretiyle yanan annelerin sessiz çığlığı olduğunu belirten Karaaslan, bu çığlık duymak isteyen herkes tarafından duyulduğunu kaydetti.

Tek duymak istemeyenler tarafından duyulmadığını ifade eden Karaaslan, "Buraya gelip başka siyasi çalışmalar, programlar yapıp, bu anneleri ziyaret etmeyen, onların hal hatırını sormayanlarında milletimizin nezdinde ne duruma düştüğünü hepimiz zaten biliyoruz. Artık terörden arındırdığımız şehirlerimizde ve bütün kırsallarımızda biz terörle değil, coşkuyla, çocuk cıvıltılarıyla, gençlerimizin mutluluğuyla anılan şehirlerimizde yola devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bu anneler o kepenkleri kapattı"

"14 Mayıs seçimleri de bu noktada çok önemli bir eşik olarak istikametin bizler için vazgeçilmez kılınacağı çok önemli bir eşik olarak görüyoruz" diyen Karaaslan, "Bugün aslında tüm dünyaya meydan okuyan anneler var etrafımda. Bu anneler evlatları için buradalar. Hayatları çalınan evlatları için buradalar. Bir adres gösteriyorlar. Şu anda biz o adresin önündeyiz. Kepenkleri kapatılmış durumda. Bu anneler o kepenkleri kapattı. Yıllarca onlar esnafımızın kepenklerini kapatarak o huzur ikliminin aksine çok daha farklı bir korku iklimi oluşturmaya çalışsalar da Diyarbakır buna asla izin vermedi" diye konuştu.

Birileri zaman içinde bunu değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadığını aktaran Karaaslan, "Bu saatten sonra da asla başarılı olamayacaklar. Kim kiminle iş birliği yaparsa yapsın, kim oy uğruna birine bir takım makamları, mevkileri paylaştırırsa paylaşsın, kim birine destek açıklaması yaparsa yapsın asıl olan Anadolu topraklarının ne söylediği. Anadolu insanın ne söylediği, annelerin ne söylediği. Önümüzdeki dönemde vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, geleceğimiz için hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR