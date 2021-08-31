Son dakika haber: Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haber: Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber: Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk söndürme çalışmalarının ardından çevre illerden de yangın söndürmek için yardım istendi.

Jandarma ve Polis TOMA'larının da yardımıyla uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Son dakika haber: Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber: Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber: Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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