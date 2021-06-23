Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi

Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kaçak yollarla taşındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet tır lastiği ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak yollarla taşındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet tır lastiği ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak yollarla nakledildiği tespit edilen ürünlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bir akaryakıt istasyonunda yapılan aramalarda; 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ele geçirilen tır lastiklerinin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu
71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Deniz Poyraz Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Alişan Tolga Yüce Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:24:57. #1.14#

title