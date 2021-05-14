Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
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Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam

Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü, tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü, tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 girişli (1 giriş uçak ile vurulmuş, diğer giriş alpha-fire ile tuzaklanmış), yaklaşık 30 metre uzunluğunda koridoru olan ve bu koridora bağlı 14 oda, tuvalet ve banyosu olan bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler METİ Timlerimiz tarafından imha edildi. Ele geçirilenler: 2 çuval EYP uzaktan komuta sistemi (alpha-fire, telsiz vb.), 3 çuval EYP basma düzeneği, 30 adet kap içerisine yerleştirilmiş EYP imla hakkı, 1 adet Strela-2 hava savunma füzesi tetik tertibatı, 2 adet anti tank mayını, 450 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 200 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 9 adet el bombası, 4 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 13 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet 81 mm havan mühimmatı, 8 adet 120 mm havan mühimmatı, 1 adet M-16 şarjörü ve dipçiği, 27 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet RPG-7 dürbünü, 4 adet gaz maskesi, 1 adet 5 KWA.lık jeneratör, 6 adet akü, 11 adet benzin jelikanı, 2 adet televizyon, 7 adet şemsiye, çok sayıda yaşam malzemesi."

()Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam
Son dakika haberi | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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