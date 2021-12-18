Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor - Haberler
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Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla yaşanan sağlık sorunları arttı.

- Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

LAHOR - Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla yaşanan sağlık sorunları arttı.

İsviçreli teknoloji şirketi IQAir'a göre dünyanın en kirli havaya sahip şehirleri listesinde başı çeken Pakistan'ın Lahor kenti, çiftçilerin anız yakımı ve fabrika bacalarından kaynaklanan hava kirliliğinde keskin bir artış görmeye devam ediyor. Hava kalitesi incelemelerine göre Lahor'da akciğere zarar veren zehirli havanın son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Kentte bugün kirlilik nedeniyle sisli hava etkili olurken, görüş mesafesi hayli düştü ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pakistanlı uzmanlar, yaşanan sağlık sorunlarının arttığına dikkat çekerken, hava kirliliğine karşı önlem alarak maske kullanmanın önemli olduğunu vurguluyor.

Yağış beklenmiyor

Pakistan Meteoroloji Departmanı, şehirde yağmur tahmini olmadığı için sisli havanın 1 hafta daha etkili olmasını bekliyor. Meteoroloji, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle insanları otoyola çıkmamaları konusunda uyardı. Görüş mesafesinin düşmesiyle anayollar aralıklı olarak trafiğe kapatılıyor.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Lahor'da ise hava kalitesinin tehlikeli olarak sınıflandırılan seviyeden daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Pakistan medyası hava kalite endeksinin geçtiğimiz Çarşamba günü son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 981 ile rekor kırdığını belirtmişti.

Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

Pakistan'da artan hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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