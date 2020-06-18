Özhaseki: "Depremde büyük devlet olmanın ne olduğunu bir kere daha partimiz, hükümetimiz gösterdi"
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Özhaseki: "Depremde büyük devlet olmanın ne olduğunu bir kere daha partimiz, hükümetimiz gösterdi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ÖzhasekiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, bunu bilerek hareket etmek gerektiğini söyledi.

18.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, bunu bilerek hareket etmek gerektiğini söyledi.

Depremden sonra yaraların sarılması için gerekenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını anlatan Özhaseki, "Depremde büyük devlet olmanın ne olduğunu bir kere daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimiz, hükümetimiz gösterdi. Bakanlarımız yaraları sarmak için günlerce kaldılar. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Özhaseki: 'Depremde büyük devlet olmanın ne olduğunu bir kere daha partimiz, hükümetimiz gösterdi'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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