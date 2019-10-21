21.10.2019 10:56

Özel Halk Otobüsleri Barış Pınarı için kornaya bastı

BURSA - Bursa Özel Halk Otobüsleri şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için konvoy yaptı.

Bursa'da Barış Pınarı Harekatı için destek konvoyu düzenleyen şoförler, otobüslerini Ay yıldızlı bayraklarla süslerken, elektronik tabelalara da 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' ve ' Barış Pınarı operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız' yazıları yazdı. Otobüs şoförlerinin şehir turu öncesi konuşma yapan Bursa Halk Otobüsçüleri Odası şoförlerinden Taha Güler, "Bursa Özel Halk Otobücüleri Derneği olarak bu senede Barış Pınarı Harekatıyla sınırda destan yazan Mehmetçiklerimize manevi destek amacıyla araçlarımıza Türk Bayrağı taktık. Manevi destek konvoyu yaptık" diye konuştu.

Daha sonra şehir turu atan otobüs şoförlerine, geçtikleri noktalarda vatandaşlardan da büyük destek geldi. Kornalar eşliğinde turu tamamlayan otobüsler, görevli oldukları duraklara döndü.

Kaynak: İHA