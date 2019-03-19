Otoyoldaki Köpeği Yakalamak İçin Her Şeyi Yaptılar

? ABD'de bir otoyolda sürücüler, trafikteki araçların arasında koşturan başıboş köpeğin zarar görmemesi için köpeği yakalamaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ontario şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Sürücülerin köpeği yakalama çabası, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. İlk olarak otoyol kenarında koşmakta olan köpek daha sonra araçların arasına girip, trafikte koşturmaya başladı. Bunu gören sürücüler de köpeğin zarar görmemesi için sağ çekip, köpeği yakalamaya çalıştı. Sürücüler köpeği yakalamak için her şeyi yaptıysa da köpek hepsinden kaçıp, bariyerlerin üstünden yan şeride atladı. Tüm bunlar olup biterken ise görüntüleri kayda alan kişi kahkahalara boğuldu.

Kaynak: DHA