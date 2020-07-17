Otostop çekip, pijamayla dünyayı geziyor
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Otostop çekip, pijamayla dünyayı geziyor

İZMİRLİ üniversite öğrencisi Berker Işıldak (23), gelecekte adını Ada koymayı düşündüğü kızına doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı.

Otostop çekip, pijamayla dünyayı geziyor
17.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:41

İZMİRLİ üniversite öğrencisi Berker Işıldak (23), gelecekte adını Ada koymayı düşündüğü kızına doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı. Pijamalarıyla 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezen Işıldak'ın son durağı, Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. Işıldak şimdiye kadar 11 bin kişiyle tanışıp, hayat hikayeleri topladığını kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde okuyan Berker Işıldak, otostop çekip kamp kurarak, pijamayla dünyayı geziyor. Gelecekteki çocuğu Ada için hayat hikayeleri ve felsefeleri toplamayı amaçladığını ve bunları kitap haline getirerek, çocuğuna 18 yaş doğum günü hediyesi vermek istediğini kaydeden Berker, bugüne dek 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezdi. Hayat üzerine şu ana kadar 5 bine yakın özlü söz toplayan Berker, yaklaşık 11 bin kişiyle tanıştı.

Berker Işıldak'ın macerası üniversitede Hazal adlı arkadaşının kendisine hediye ettiği Turgut Uyar posteriyle başladı. Berker, posterin yanına arkadaşlarının sevdikleri sözleri yazmalarını istedi ve sonrasında bu isteğini arkadaşlarıyla sınırlandırmadı. Koronavirüs salgını sonrası sınırların kapanmasıyla Türkiye turuna ağırlık veren Işıldak'ın şu anki durağı Antalya'nın Alanya ilçesi. İlçeyi çok beğenen Işıldak, Alanya'da görülmesi gereken her yeri gezeceğini ifade etti. Işıldak Alanya Kalesi'ni, Alanya Tersanesi'ni gezerken ilginç projesini DHA'ya anlattı.HER ŞEY GELECEKTEKİ KIZI İÇİNİnsanların hayat hikayeleri ve felsefelerinden oluşan bir kitap projesi için gezdiğini söyleyen Işıldak, "Bu kitabı gelecekteki çocuğuma, yani Ada'ya 18 yaş hediyesi olarak vermek istiyorum. Şu ana kadar 5 bine yakın söz topladım. 9 ülke, 122 şehir gezdim. Bu proje için insanların hayat felsefelerini topluyorum. Gittiğim yerde kartonumla söz toplamaya çalışıyorum" dedi.Pijamalarıyla gezmesinin nedenini de anlatan Işıldak, "İnsanlar bana pijama hediye ediyorlar. Hediye ettikleri pijamalarla yurt dışına çıkıyorum. Gitmeyi istedikleri yerlerde fotoğraf çekiyorum ve çektiğim fotoğraflara onları etiketliyorum. Aslında onlar gezemedikleri yeri benimle beraber gezmiş oluyor" diye konuştu.PANDEMİ SONRASI AVRUPAŞu anda Türkiye turunda olduğunu anlatan Işıldak, "Türkiye'yi geziyorum, çünkü pandemiden dolayı yurt dışına çıkamıyorum. Normalde şu an Avrupa turunda olmam gerekiyordu, ama olmadı. Mart ayında Brezilya, Arjantin'e gidecektim. Şu anda Türkiye'de gezilmesi gereken yerlerin hepsini görmeye çalışıyorum. Sonraki süreçte Avrupa'yı ve dünyayı gezmeye devam edeceğim. Farklı kültürlerle insanları tanıyarak Ada'ya hayat felsefeleri bırakacağım. Kendimi de elimden geldiği kadar geliştirmeye çalışacağım" dedi.Türkiye rotasında Akdeniz'den sonra doğuya gideceğini söyleyen Işıldak, ardından Karadeniz'e, en son memleketi İzmir'e dönmeyi düşündüğünü söyledi. Ailesiyle vakit geçirdikten sonra Avrupa'ya gitmek istediğini aktaran Işıldak, bu süreçte pandeminin de bitmesini beklediğini söyledi.DOĞU KARADENİZ'İ SADECE 48 TL'YE GEZDİIşıldak, bu gezileri sırasında ilginç olaylar yaşadığını, örneğin Doğu Karadeniz'i sadece 48 TL'ye gezdiğini anlatırken şunları söyledi:

"1.5 ay boyunca Doğu Karadeniz'i gezmiştim. Doğu Karadeniz'de sadece 48 TL harcadım. Gittiğim yerlerde, Ordu'da, Giresun'da fındık bahçesinde, Rize'de çay bahçesinde çalıştım. Bunun sayesinde birçok yeri ücretsiz gezme şansı yakaladım. İnsanların tarlalarında çalışıyordum, onlar da bana akşam yemeği ve kalacak yer ayarlıyordu, ama yine çadırımda kalıyordum."


Kaynak: DHA

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