Alanya'da servis şoförü ile yaşanan tartışma adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, içinde öğrencilerin bulunduğu servisin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası adliyeye sevk edilmişti. Serbest bırakılan şüphelilerden baba Mustafa Sakaryaoğlu olayla ilgili olarak, "Biz Alanya'ya hastaneye geliyoruz. Hastaneye gelirken bu adam bize yol vermedi. Yavaşlayınca camdan kafamı çıkardım, 'hastaneye gidiyorum bana ne olur yol ver' dedim. Bu adam 20 tane çocuk taşıyor. Nasıl oluyor da bu servis şoförü bize yol vermiyor, bize hakaret ediyor" dedi.

Olay, 3 Mayıs akşam saatlerinde Alanya Mersin D-400 karayolu Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken 07 C 32301 plakalı servis şoförü Hüseyin Ş. ile 48 YN 617 plakalı aracın sürücüsü Feyzullah Sakaryaoğlu arasında tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durduğu anda aracından inen sürücü, eline aldığı sopayla servis aracının ön camına defalarca vurdu. Çevredeki diğer vatandaşlar kavgayı ayırırken, eli sopalı saldırgan aracına binip bölgeden uzaklaştı. Araç plakası ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, aracıyla uzaklaşan sürücü Feyzullah Sakaryaoğlu ile olay anında yanında olduğu belirlenen babası Mustafa Sakaryaoğlu'nu kısa süre içinde yakaladı. Sopayla saldırı sonrasında servis aracının ön camında hasar olduğu görüldü.

Polis tarafından yakalanan şüpheliler baba Mustafa Sakaryaoğlu ve oğlu Feyzullah Sakaryaoğlu Alanya Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Nasıl oluyor da bu servis şoförü bize yol vermiyor, bize hakaret ediyor?"

Mahkeme tarafından serbest bırakılan Mustafa Sakaryaoğlu olayla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Olay günü eşinin rahatsızlığı için hastaneye gittiğini ve eşinin sağlık durumuyla ilgili belgelerinin bulunduğunu belirten Mustafa Sakaryaoğlu, "İnşaatta çalışırken hanımımın hastalandığını haber aldım Taksi hanımı hastanede acile götürdü. Hastanede hanım kırmızı alana alınıyor. Kalp krizi geçirmiş. Eşimin yanında hastanede kimse yoktu. Acildeki doktor acil yetişmen lazım, eşin belki anjiyo olacak senden imza almamız lazım dedi. Biz de ondan sonra dörtlüleri yaktık yola çıktık. Yolda hep yeşil ışık yandı. Araçlardan yol istedim. Herkes de itinayla yol verdi. Ulaş Parkı'na geldiğimizde bir kamyon ile bir okul servisi önümüzde gidiyordu. Giderken adam önümüze kırdı. Korna çalıyorum, selektör yapıyorum geçit vermedi. En sonunda önümüzde fren yaptı. Ne kamyonun sağından geçebiliyorum ne de servisin yanından geçebiliyorum. Servis arabasıymış, her tarafı film kaplı. Kimse içinde görünmüyor. Saat 5 civarı biz Alanya'ya hastaneye geliyoruz. Hastaneye gelirken bu adam bize yol vermedi. Yavaşlayınca camdan kafamı çıkardım, 'hastaneye gidiyorum bana ne olur yol ver' dedim. Bu adam 20 tane çocuk taşıyor. Nasıl oluyor da bu servis şoförü bize yol vermiyor, bize hakaret ediyor. Yanına yanaştım sadece 'bize niye yol vermedin' dedim. Beni 3 buçuk kilometre kovaladı. En sonunda ışıklarda durmak zorunda kaldık. Önünü kesmedim. Adamı ne tanırım ne bilirim ne görürüm. O da beni görmez tanımaz. Hiçbir düşmanlığım yok. Dörtlüyü yaktım yol istiyorum, benim doğal hakkım değil mi" dedi.

"15 dakikanın içinde araçtan indi hem beni hem oğlumu darp etti"

Olaydan sonra vatandaşların bilgi sahibi olmadan kendilerini linç ettiğini söyleyen Mustafa Sakaryaoğlu, servis şoförünün kendisini ve oğlunu darp ettiğini iddia ederek, "Vatandaşlar olayın önünü arkasını bilmeden bizi niye linç ediyor? 15 dakikanın içinde araçtan indi hem beni hem oğlumu darp etti. O arada ortalık kalabalıklaştı. Çocuğu da tutamadım, bana da vurdu. Demiri aldı adama vuracaktı vuramadı, araca vurdu. Bizi linç etmenin alemi ne? Bizim şerefimiz namusumuz yok mu? Bu durum sizin başınıza gelmiyor mu? Alanya Devlet Hastanesi'nden aldığım rapor var. Ben gerçeklerle konuşuyorum. Sosyal medyada hakaret eden herkesi dava edeceğim" diye konuştu. - ANTALYA